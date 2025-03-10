苗縣植樹節活動3/15見 2千株台灣原生樹苗免費送

苗栗縣政府及農業部林業及自然保育署15日上午9點，將在後龍鎮成功國小舉辦植樹節活動，召開宣傳記者會，活動啟動。（記者張勳騰攝）

2025/03/10 15:44

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府及農業部林業及自然保育署，今（10）日在苗栗縣政府舉辦「織一片生態綠網」植樹節活動宣傳記者會，將於15日上午9點在後龍鎮成功國小舉辦，當天將提供2千株台灣原生樹苗，供民眾免費索取；副縣長邱俐俐及林業及自然保育署新竹分署長夏榮生籲請民眾大手牽小手，一起來植樹愛地球，為地球永續發展盡一份心力。

此外，林業及自然保育署結合國立聯合大學將在12日9點30分在聯大八甲校區大學湖畔舉行植樹活動，邀請鄉親共襄盛舉。

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苗縣政農業處長陳樹義說明，每年3月是植樹月，今年縣府結合農業部林業及自然保育署新竹分署資源，15日準備短柱山茶、桂花、烏來杜鵑、厚葉石斑木各400株、田代氏石斑木及野牡丹各200株，共計2千株，供民眾免費索取，每人限領5株，因所有苗木皆以環保材質包裹土球，請領苗民眾自備環保袋或容器盛裝。

陳樹義指出，林保署新竹分署所贈送的6種植栽，都是台灣原生植物，可適應本地氣候與生態環境，非常適合家戶種植，不僅具有生態價值，也可展現出本土豐富的生物多樣性。

這次活動也將表揚去年社區林業計畫績優社區、綠化有功人員及團體，苗縣府動物保護防疫所也將在現場辦理犬貓送養、動物疫苗施打及晶片植入登記等服務。

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