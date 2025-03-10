新生公園玫瑰花展將起跑 周邊商圈進駐假日市集

台北市花博新生公園玫瑰展將自3月14日起跑至4月13日。（資料照，台北市公園處提供）

2025/03/10 15:55

〔記者何玉華／台北報導〕台北市花博新生公園玫瑰展將自3月14日起跑至4月13日，今年與鄰近商圈合作，邀請商圈進駐玫瑰展假日市集，還有特約店家提供專屬優惠，總計募集36間店家，各店前20名使用專屬優惠的民眾還可獲得台北玫瑰展專屬零錢包。

公園路燈工程管理處處長藍舒凢表示，玫瑰展今年擴大與在地商圈合作，包含中山商圈發展協會、晴光商圈雙城徒步街商業促進會以及中山北路婚紗商圈發展協會等，花展期間的例假日，都將在玫瑰園幸福市集展攤，提供各項優惠活動，包括中山商圈FB打卡換玫瑰精油皂、婚紗商圈打卡送限量免費攝影券、歐華酒店提供新人伴侶住宿方案、晴光商圈有店家優惠、集章換好禮活動。

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公園處圓山公園管理所補充說，今年有許多以玫瑰花入食的特色商品，像是果實咖啡堂推出玫瑰拿鐵及玫瑰蜜桃皇后煎茶，品嚐時可以聞到玫瑰的香氣，CN Salon的玫瑰伴舞下午茶套餐，花展期間有95折優惠，還有獅子餐桌特製的玫瑰松露巧克力，甜而不膩的口感結合玫瑰花香；心語花藝教室推出玻璃花園及玫瑰浮游花課程，還有玫瑰花卉香氛蠟燭。另外，歐華酒店也推出花季住宿專案，入住時可預約專車載送至玫瑰園等賞花景點，客房內也額外贈送永生玫瑰花盅及百年茶行的玫瑰烏龍茶包。

圓山管理所指出，花展期間每週六、日上午10點至下午5點，在捷運圓山站1號出口開設接駁公車直達園區，每半小時一班次，約可省下約15分鐘的步行時間。

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