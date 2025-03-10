新北石門洞、老梅綠石槽木棧道整建受矚目 北觀處盼今年中發包

新北市石門洞與老梅綠石槽木棧道二大觀光景點的整建工程備受關注。（記者羅國嘉攝）

2025/03/10 15:42

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市長侯友宜今（10）日至石門公所舉辦的行動治理座談會議，聆聽里長心聲與建議，會中聚焦觀光與醫療長照等議題，其中石門洞與老梅綠石槽木棧道2大觀光景點的整建工程備受關注；觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）長陳煜川表示，石門洞現還有部分土地因涉及徵收，正與市府釐清如何撥用，盼第一期工程可在今年中發包出去；至於綠石槽部分，目標將老梅社區、富基漁港、富貴角燈塔透過老梅綠石槽串連起來。

侯友宜今天出席石門行動治理座談會，對於北觀處推動石門洞觀光發展計畫表達高度支持，並強調石門地區因地處偏遠，市府也將持續關注地方的長照醫療、交通建設等需求，讓當地居民享有更完善的生活品質。

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石門洞風景區位是北海岸的知名景點之一，整個北海岸觀光，以人文、地質地形、海岸景觀等特殊風貌著稱，為提升石門洞及周邊區域的觀光發展。有里長提案，在老梅綠石槽設置木棧道、景觀平台銜接富基富貴角燈塔步道，不僅能串聯綠石槽及富貴角燈塔景點，也能避免遊客踐踏綠石槽。

陳煜川指出，石門洞區域管理已完成交接，未來由北觀處統籌整體開發；另外，綠石槽表面濕滑易致民眾滑倒受傷，北觀處去年初便宣布將規畫新設步道，不料該案遇上海岸法31條限制，雖然規畫、經費已經到位，但仍需由國家公園署審核同意。

陳煜川說明，第一期計畫將著重於公園整體環境改造，包括優化停車場區、眺景平台及聖安宮前廣場區，預計投入經費3686萬9845元進行施工；第二期則將建置旅遊接駁與服務中心，同步整合周邊觀光資源及海巡哨點等相關基礎設施，預計投入經費5671萬247元。

陳煜川表示，石門洞第一、二期規劃大致完成，盼第一期工程可在今年中發包出去，讓地方看到商機後，才有機會帶動石門漁港發展；至於綠石槽部分，沙灘臨界點國家在生態檢核、海岸法的規定，都需要國家公園署審核同意，目標將老梅社區、富基漁港、富貴角燈塔透過老梅綠石槽串連起來。

至於漁港的未來發展，陳煜川指出，目前規劃方向為透過觀光發展帶動轉型，參考淡水漁港與烏石港的成功經驗，使石門漁港不僅維持漁業功能，更能與觀光產業相結合，提升經濟效益。

市議員鄭宇恩說，她今日會議才知道老梅綠石槽的木棧道，是一路串連至富基富貴角燈塔，沙灘被木棧道分隔成兩段，阻斷民眾親海性。此外，木棧道要做到多高也不清楚，若棧道下方有垃圾堆積，如何維管也是問題，她主張以重點式平台、或靠近防風林施作即可。

新北市長侯友宜至石門公所舉辦的行動治理座談會議，聆聽里長心聲與建議，會中聚焦觀光與醫療長照等議題。（記者羅國嘉攝）

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