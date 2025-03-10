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    竹市十八尖山停車場 3/15起恢復停車收費

    竹市十八尖山停車場3/15起恢復停車收費。（市府提供）

    竹市十八尖山停車場3/15起恢復停車收費。（市府提供）

    2025/03/10 15:26

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市十八尖山停車場長期提供前3小時停車免費措施，導致停車場長期虧損，故自111年10月取消收費，然而市府屢接獲民眾陳情及民意代表於議會質詢停車格遭長期占用、以車易車等停車亂象，導致前往運動民眾一位難求，對此交通處表示，市府已於今年1月15日舉辦地方說明會，並和與會代表們達成共識實施收費，經市府評估，決議十八尖山停車場將從今年3月15日8時起，汽車每小時收費20元，落實公平使用原則，讓車位人人有機會可停。

    交通處表示，十八尖山停車場長期提供前3小時停車免費措施，統計110至111年停車營運資料，每年收入僅30萬，而每年支出160萬委託業者開單、清潔及維護等工作，導致每年虧損約130萬元，為避免虧損擴大，自111年10月起取消收費。

    交通處指出，根據過去十八尖山停車場停車數據分析，每次停放1小時車輛約占7成、停放2小時車輛約近2成，另隨機抽訪十八尖山運動下山民眾，民眾運動時間平均約1小時33分，市府亦於1月15日舉辦地方說明會廣納各方意見，經與會多數共識，支持實施收費。

    交通處說明，為符合「新竹市公有收費停車場管理自治條例收費費率」前提，對民眾停車費負擔較小，亦能損益平衡，經評估汽車每小時收費20元，後續也將視停車營運情形評估設置無人化設備收費的可行性。

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