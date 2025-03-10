雲林農民近300株蒜頭被偷、狗兒遭割喉 警追賊啟動「護蒜專案」

劉姓蒜農蒜田遭不肖人士竊取近300株蒜頭，警方正調閱監視器追查，即日起啟動「護蒜專案」。（記者李文德攝）

2025/03/10 15:39

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣蒜頭遠近馳名，每年3至4月進入主要產季，也因此引起不肖民眾覬覦。莿桐鄉劉姓蒜農在虎尾蒜田近300株蒜頭不翼而飛，初估損失超過萬元。蒜農表示，就連農田附近飼養的狗兒也慘遭割喉慘死，讓農民痛批「殘忍」。虎尾警分局指出，先調閱周邊監視器追人，並啟動「護蒜專案」。

蒜農劉興達表示，他在虎尾惠來里有塊0.3公頃蒜田，8日清晨附近鄰居要去農田餵狗，卻發現狗兒慘遭割喉而死，血跡斑斑，走到他的蒜田巡視時，發現蒜田一兩排蒜株光禿，趕緊通知他到場。預估近300株蒜頭被不肖人士偷走，但令他感到可惡的是狗兒慘被割喉橫死，非常殘忍。

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甘西村長林建旭痛批「相當殘忍」，研判當時應該是狗兒看見陌生人士靠近而吠叫，卻遭歹徒持利器割喉「滅口」，萬一農民巡視田園遇到相同情形，恐會有生命安全。

莿桐鄉長廖秋蓉表示，莿桐蒜頭再過20多天進入採收期，農友們辛苦呵護半年，但是尚未完全成熟的蒜頭，竟被小偷率先竊取，蒜頭現在還沒「乾葉、收桿」根本不能採收啊，風味和品質不佳，都會影響口感。小偷此舉更可知有攜帶利器，農友們常常也會利用晚間巡視作物，擔憂農民會有生命危險。

廖秋蓉指出，劉姓蒜農初估損失約1萬1000元，第一時間由甘西村長林建旭報案，另一方面也希望警方可加強巡邏。

虎尾警分局表示，研判犯案時間為7日深夜到8日清晨，目前調閱周邊監視器，鎖定可疑車輛與人事，令即日起啟動「護蒜專案」，除了提高巡邏密度外，更同時與轄區農民保持聯繫，再結合社區守望相助隊，共同執行防竊勤務。

蒜賊除竊取蒜頭，還將狗割喉。虎尾警正調閱監視器追查，即日起啟動「護蒜專案」。（畫面經黑白、馬賽克處理，記者李文德攝）

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