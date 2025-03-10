中市府斥資24億推「給孩子一個禮堂」計畫 今3校活動中心聯合動土

台中市政府斥資24億餘推「給孩子一個禮堂」計畫，今3校活動中心聯合動土。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/10 15:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市推「給孩子一個禮堂計畫」，斥資24億餘元規劃興建25座活動中心，教育局指出，25個禮堂已全發包，今日舉行包括北屯廍子、松強國小暨大雅文雅國小活動中心聯合動土，共有9校已動工，後續16校也將陸續動工，盼早日讓學生有室內活動空間。

台中市長盧秀燕指出，台中市自縣市合併後學校約有350校，但有不少學校缺乏禮堂，包括大里國小建校100年竟未設禮堂，沒有禮堂的學校學生遇雨天無處活動，或是大熱天要在室外活動，甚至畢業典禮要跟別校借活動中心舉辦，不然就是室外舉行，市府推動「給孩子一個禮堂計畫」，自籌經費24多億元，補助學校人數達250人以上且有校地的25所學校興建禮堂。

請繼續往下閱讀...

教育局長蔣偉民表示，「給孩子一個禮堂計畫」25校的禮堂工程皆已完成發包，其中大里區、沙鹿區、后里區皆已開工動土，今日再舉辦3校活動中心聯合動土典禮，其中廍子國小、松強國小各編列9440萬元，預計2026年完工，文雅國小則編列8260萬元，預計今年底完工；後續也將補助3校包括空調設備等經費各1200萬元，總經費達3億740萬元。

蔣偉民指出，後續還有16座活動中心將接連動土，不僅提供校內大型活動場地，也可結合藝文社團及體育課程，培養學生多元才能，給孩子們一個全新又安全舒適的學習環境。

廓子國小校長閔柏惠、松強國小校長張永雄及文雅國小校長王俊華均感謝市府興建禮堂，讓學生學習、活動不再受限於天候因素。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法