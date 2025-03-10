忽冷忽熱杜鵑花陸續開 北市公園處：今年花期會較長

受到天氣影響，今年杜鵑花開時間比較不一致，花期會比較長，圖為大安森林公園杜鵑花已開。（圖由台北市公園處提供）

2025/03/10 15:16

〔記者何玉華／台北報導〕2025台北杜鵑花季自3月1日開幕，因氣候影響花開較晚，近日花已經陸續開放，大安森林公園湧進不少遊客，台北市公園路燈工程管理處估計上週末約有數萬人潮，青年公園管理所主任王淑雅表示，今年因氣候變化大加上低溫天數多，造成杜鵑花開時間較不一致，但花期會延續較長，目前捷運大安森林公園2號及5號出口已開始陸續綻放。

公園處指出，今年杜鵑花季的核心亮點是活動舞台「安森之冠」，由BERLIN DESIGN AWARDS銀獎得主王宏亨與隈研吾設計比賽最優秀獎得主王品淮父子聯手打造，舞台結構運用部分風倒木材與建築廢棄材料，搭配雙層天幕與各式品種杜鵑植栽，體現循環設計理念，同時呼應大安森林公園做為「城市綠肺」的重要角色，每週六會舉辦「安森音樂派對」。

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公園處表示，為提升民眾的參與體驗，杜鵑花季邀請藝術家規劃「春之聲音樂步道」，自捷運大安森林公園站2號出口起，沿途設置4座聲音互動裝置，分別為「百木齊響」、「竹風絮語」、「海潮鼓韻」及「回聲蛙鳴」，裝置材料取自風倒木、海廢浮球及在地竹材；其中，「海潮鼓韻」的鼓面由王宏亨與王品淮2位藝術家繪製，色彩鮮豔的橢圓形浮球，相當吸睛。「回聲蛙鳴」的木作青蛙造型，以木槌可以敲打出不同的樂曲。

王淑雅表示，杜鵑花季預計持續至3月31日，但今年因氣候變化較大，2月份低溫天數較多，至3月溫度仍忽冷忽熱，造成杜鵑花開時間較不一致，花期會延續較長，花季結束後仍會有杜鵑花可欣賞。

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