環保聯盟首辦「污染小旅行」 私人紙廠列觀察點

民眾參加「污染小旅行」，他們在榮成紙業前拍照，圖下方為2年前週邊抽出的地下水。（彰化環保聯盟提供）

2025/03/10 15:17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣環保聯盟為了讓各界了解彰化土地的變化，前天首度開辦「污染小旅行」，每人收費1000元，帶領民眾了解彰化的農地蓋工廠、潮間帶太陽能光板、密集的陸域風機、農地廢棄物等問題，其中位於二林鎮的榮成紙業是唯一的私人企業且是股票上市公司，它因為週邊不只一次被拍排出噁心的深橘色水，廠方稱是「木質素所致，對環境無害」，但彰化環保聯盟仍對此污染源持續觀察中。

彰化環保聯盟的總幹事施月英說，現在大多數的旅行都是吃喝玩樂，但近年有愈來愈多公益旅行或深度旅行。「污染小旅行」帶民眾看見土地的傷痕與變化。這次首度開團，名額25人，很快就秒殺，她們不排除一年辦一次。

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她說，他們關心10大彰化環保問題，包括彰化原本有翠綠的農田現在變成工廠，違建拆不掉，且愈蓋愈大。鹿港洋仔厝出海口，在被劃入彰濱工業區範圍並架上光電板後，一大片原本活力十足的泥潭濕地，變得一片死寂。彰化福寶生態園區原本每到秋冬、漫天水鳥飛舞，因地主土地轉租，如今賞鳥亭被拆除，填上工程廢土，從此候鳥不再來。

施月英表示，彰化沿海許多房屋被綠能風機包圍，原本健保卡很少用的長輩現在每個月跑好幾次醫院看頭痛與衍生的各種問題，當地房價跌了3成也賣不出去，他們帶著民眾感受到風扇低頻噪音的威力。另外，在六輕興建後，濁水溪泥沙改往彰化淤積，外傘頂洲即將流逝，台西採不到蚵苗，彰化蚵仔則被泥沙掩蓋，曾經名聞全台的彰化王功與芳苑珍珠蚵，幾近消失。

施月英指出，二林榮成紙廠週邊竟然多次被發現排出深橘色的地下水，甚至影響到附近農田，他們齊聚現場時，那強烈的臭氣十分衝擊。居民多次抗爭與檢舉只換來彰化縣府一句「那是木質味，紙漿的味道啦」。

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