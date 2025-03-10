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    經費多60億！配合蘭陽溪鐵路橋重建 宜蘭鐵路高架延至124年完工

    宜蘭鐵路高架計畫，配合蘭陽溪鐵路橋（見圖）拉高重建，工期延宕1年，要到124年10月底才能完工通車。（記者游明金攝）

    宜蘭鐵路高架計畫，配合蘭陽溪鐵路橋（見圖）拉高重建，工期延宕1年，要到124年10月底才能完工通車。（記者游明金攝）

    2025/03/10 15:09

    〔記者游明金／宜蘭報導〕總經費達501億元的宜蘭鐵路高架計畫，行政院原定去年底核定綜合規劃；卻因經濟部水利署提出蘭陽溪鐵路橋配合防洪治理計畫，須一併抬升高度，總經費多出60億元，且整個計畫須辦理變更設計，使得整個工程延宕1年，要延至124年10月底才能完工通車。

    宜蘭鐵路高架計畫從四城站南端延伸到冬山站北端，全長15.85公里，宜蘭、二結、中里、羅東4個站改建為高架站，新增縣政中心站與高鐵宜蘭站共站，可減少9處平交道，去年6月通過環評，行政院原定去年底核定綜合規劃，123年底10月完工。

    宜蘭鐵路高架案縣府在109年辦理可行性研究，概估總經費252億元，縣府配合款須負擔54億元。後來，經鐵道局綜合規劃就初部設計概算，因應這幾年物價調整，總經費暴增到501億元，縣府須負擔的配合款增至105億元。

    由於地方配合款暴增，宜蘭縣政府恐無力負擔，成為工程最大變數。在行政院政務委員陳金德協調下，由中央吸收用地及基地費用，地方配合款下修至57億元。

    交通部去年12月10日召開鐵路高架初審會議，水利署突然提出，毗臨蘭陽大橋旁的蘭陽溪鐵路橋，因有防洪治理需要須配合抬升高度，且這筆經費概估60億元。鐵路高架案因此須辦理變更設計，以至於綜合規劃無法在去年底核定。

    陳金德在12月31日召開跨部會協商，他裁示，鐵路橋抬升多出來的60億元，不應納入地方配合分攤款，由台鐵公司全額負擔。因鐵路橋重建，鐵路高架綜規報告須新增修正，預計今年底才能核定，核定後維持9年10個月通車。

    目前新版的施工計畫，116年5月基地開工、11月臨時軌開工；117年11月永久軌開工（包含蘭陽溪鐵路橋重建）；124年10月底通車。交通部鐵道局依初審會議及行政院研商會議結論修正報告，預計4月再邀集縣府、台鐵公司等單位召開會議討論。

    宜蘭鐵路高架計畫完成後可減少9處平交道，去年6月已通過環評。（記者游明金攝）

    宜蘭鐵路高架計畫完成後可減少9處平交道，去年6月已通過環評。（記者游明金攝）

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