全國夯露營！台南市申請露營場經營業者遽增

虎頭埤風景區今年嶄新完成探索露營區，2個月來使用超過800帳。（南市觀旅局提供）

2025/03/10 15:18

〔記者王姝琇／台南報導〕近來露營人數持續增加，為提供旅客優質且多元的宿營環境，觀旅局將於4月17日在福爾摩沙遊艇酒店舉辦「台南市露營場申設說明會」，即起至3月31日受理報名。

觀旅局長林國華表示，目前台南有12家露營場合法登記、47家申請中，顯示許多民眾陸續加入露營場經營。為讓現有及未來申請案件順遂，特別辦理申設說明會，並邀專家學者及相關局處針對露營場的申設流程及相關法規開設講座，以提升民眾及業者對露營場申請過程的相關規定認知。

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依2024露營市場調查報告，台灣露營人口已達200萬。市長黃偉哲表示，台南位於嘉南平原核心位置，東側有丘陵、淺山，西側有逾40公里的海岸線，自然景觀豐富多變，再加上台南豐厚的文化底蘊，希望藉由露營場的推動申設發展臺南特色露營活動，讓大家體驗台南各地不同的風情。

觀旅局表示，為推動露營場申請業務，已於官網建立專頁，相關訊息可至台南市政府觀光旅遊局行政服務網「便民服務」查看；有意投入露營場經營的民眾，若想參加本次說明會，請於3月31日前上說明會網站報名。

德元埤荷蘭村露營場。（南市觀旅局提供）

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