3年就喊停！彰南運動中心4月底提前解約 綠藍議員齊轟縣府

員林市的彰南運動中心，營運3年多就傳出委外業者不想繼續做了，要提前終止合約，引發縣議會高度關注，綠藍縣議員擔心連鎖效應，影響日後縣府招商進展。（記者張聰秋攝）

2025/03/10 15:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣斥資4.7億元打造的員林市彰南運動中心，營運僅3年多卻傳出即將提前解約，業者因設備修繕缺失及權利金、租金爭議，決定於今年4月底提前終止合約並停止營業，引發縣議會關注。多位縣議員要求縣府檢討並防止公共設施閒置，教育處長蔡金田表明3月17日將與業者協商，希望能獲得解決的共識。

今天縣議會臨時會上，縣議員鄭俊雄質疑，彰南運動中心及清水岩溫泉露營區接連關閉，恐衝擊未來公共設施招商，尤其和美、鹿港等地正在規劃或興建的國民運動中心，擔心成為下個閒置案例。他要求縣府城觀處、教育處全面檢討，確保公共設施不淪為蚊子館。

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縣議員賴清美則指出，彰南運動中心契約到2028年，僅營運3年多便提前解約，質疑當初驗收是否確實？她透露，業者反映營運期間累計達395項設備缺失與修繕問題，並質疑是否仍在保固期內，修繕責任應由誰負擔。她憂心，和美運動中心預計年底完工，但彰南事件恐影響未來投標業者意願，阻礙招商進程。

縣議員曹嘉豪也指出，彰南運動中心業者對設備修繕不滿，質疑承包商是否確實履約，要求縣府徹底檢討並釐清責任歸屬。縣議員劉淑芳、蕭文雄關心營運狀況，強調公共設施必須確保順利營運。

對此，教育處長蔡金田表示，彰南運動中心交接時設備並無異狀，且仍在保固期內，維修依合約執行，目前尚有80多項待改善，預計3月17日將與業者協商。蔡金田強調，將妥善處理雙方爭議，避免影響縣府招商進程。

彰化縣推動八大生活圈設置國民運動中心，其中，彰北運動中心已於3月8日重新開幕，和美運動中心預計年底完工，鹿港中心已完成工程發包，二林中心亦在籌劃中，溪湖、田中、北斗地區則積極爭取中央經費挹注，盼擴大運動設施版圖，提供縣民更完善的運動空間。

彰化縣政府花費4.7億元打造完成的彰南運動中心，營運才3年多，傳出業者提前終止合約，只開放到今年4月底。（記者張聰秋攝）

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