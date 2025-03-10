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    古生物滅絕逾99％至今存活不到1％ 化石達人：生命極珍貴

    王坤愉拿出他蒐集的1200萬年前的四不像鹿角，表示是在澎湖海溝發現，強調是冰河時期沈入比海底還深的地方，（記者陳鳳麗攝）

    王坤愉拿出他蒐集的1200萬年前的四不像鹿角，表示是在澎湖海溝發現，強調是冰河時期沈入比海底還深的地方，（記者陳鳳麗攝）

    2025/03/10 15:04

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕獲得周大觀全球熱愛生命獎章的「化石達人」王坤愉，畢生蒐集研究鸚鵡螺、翁戎螺，他強調，全台的鸚鵡螺化石80%在中寮鄉發現，15%在國姓鄉找到，而縱觀生物生命史，發現古生物有99%滅絕，存活至今不到1%，從中可知生命延續至今極為可貴。

    數十年來蒐集3000多件鸚鵡螺、翁戎螺的退休老師王坤愉，捐出1000多件給國立自然科學博物館收藏，並進行學術研究，而今天利用獲頒周大觀熱愛生命獎章的機會，挑選近百件珍貴化石在中興高中圖書館展出，並親自為該校師生導覽。

    他強調，南投中寮鄉是山區，但目前發現的距今1600萬年到1800萬年前的鸚鵡螺，在中寮鄉發現的居然高達80%，另有15%在毗鄰中寮的國姓鄉發現，剩5%才在其他方發現，中寮鄉可說深具研究價值。

    王坤愉說，以生物生命史來看，億萬年來滅絕的生物是多數，有逾99%已滅絕，存活至今的是少之又少，以鸚鵡螺為例，目前存活的僅剩6種，滅絕的有2500種，也就是存活至今僅佔0.25%。

    王坤愉在中興高中圖書館展出的鸚鵡螺化石。（記者陳鳳麗攝）

    王坤愉在中興高中圖書館展出的鸚鵡螺化石。（記者陳鳳麗攝）

    中興高中學生熱烈討論沙漠玫瑰化石。（記者陳鳳麗攝）

    中興高中學生熱烈討論沙漠玫瑰化石。（記者陳鳳麗攝）

    王坤愉介紹翁戎螺的歷史。（記者陳鳳麗攝）

    王坤愉介紹翁戎螺的歷史。（記者陳鳳麗攝）

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