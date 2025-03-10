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    基隆望海巷潮境保育區復育有成 珊瑚、蝶魚變多了

    基隆市望海巷潮境保育區經過復育後，珊瑚數量變多了。（海科館提供）

    基隆市望海巷潮境保育區經過復育後，珊瑚數量變多了。（海科館提供）

    2025/03/10 14:32

    〔記者陳奕劭／基隆報導〕基隆市望海巷潮境保育區擁有珊瑚、魚類、無脊椎、軟體與海龜等豐富的海洋資源，是北台灣的海洋生態熱點，但遊憩人潮增加，卻也衝擊保育區生態系發展，市政府去年啟動潮境保育區2．0計畫，擴大保育範圍，並推行每日遊憩承載量管制、證照制度與每年11月至隔年3月的休養期，確保生態資源的永續利用。第一年已進步不少，有助於提升未來海洋生物多樣性。

    國立海洋科技博物館表示，去年監測結果顯示，潮境保育區水深10公尺處的活珊瑚覆蓋率達53．13％，相較去年同期（43．13％）顯著提升，每100平方公尺範圍內觀察到10隻蝶魚，為2018年以來最高值。

    海科館指出，雖然仍發現漁網、釣線或其他垃圾纏繞珊瑚，但未觀察到遊憩活動直接造成的珊瑚損害或漂錨造成的珊瑚損害。顯示保育區2．0管制保育區總量政策有效，有效維護海洋生態。

    海科館代理館長王明源表示，透過科學研究、政策管理與公民參與，台灣的海洋環境不僅可以恢復並繁榮，保護海洋環境不僅是責任，更是留給未來世代的重要遺產，館方將與社會各界共同推動海洋保育，讓潮境保育區的成功經驗拓展至更多海域，打造永續發展的海洋生態環境。

    基隆市望海巷潮境保育區經過復育後，園內增加不少海洋生物。（海科館提供）

    基隆市望海巷潮境保育區經過復育後，園內增加不少海洋生物。（海科館提供）

    基隆市望海巷潮境保育區擁有珊瑚、魚類、無脊椎、軟體與海龜等豐富的海洋資源，是北台灣的海洋生態熱點。（海科館提供）

    基隆市望海巷潮境保育區擁有珊瑚、魚類、無脊椎、軟體與海龜等豐富的海洋資源，是北台灣的海洋生態熱點。（海科館提供）

    基隆市望海巷潮境保育區發現大量蝶魚，意味生態復育有成。（海科館提供）

    基隆市望海巷潮境保育區發現大量蝶魚，意味生態復育有成。（海科館提供）

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