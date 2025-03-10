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    成大校園松鼠捕食野鳥影像曝光 鳥友訝異：有點轉不過來

    鳥友在成大校園意外目睹赤腹松鼠捕食白腰鵲鴝。（圖由鳥友謝其良提供）

    鳥友在成大校園意外目睹赤腹松鼠捕食白腰鵲鴝。（圖由鳥友謝其良提供）

    2025/03/10 14:51

    〔記者蔡文居／台南報導〕松鼠也會捕食野鳥！長期在台南各公園綠地觀察野鳥的鳥友謝其良，9日在成大校園意外目睹一隻赤腹松鼠在榕樹上捕食白腰鵲鴝，並拍下精彩畫面，前後長達30分鐘，看到這一幕，讓他訝異不已。

    謝其良表示，過去他看到松鼠都是遭到鳳頭蒼鷹捕食，這次竟然是松鼠獵食野鳥，雖然知道松鼠會破壞、捕食野鳥的幼雛和蛋，但看到牠獵捕已經成鳥的野鳥，覺得有點意外，這還是他第一次看到。

    白腰鵲鴝體長20餘公分，在台灣是外來種，牠原產於南亞、東南亞等地，因鳴聲悅耳，被引進台灣而逸出，現在於都市的校園、公園及野外很容易看到；而赤腹松鼠為台灣原生種，從平地到中低海拔山區都有分佈，在都市常見的公園或校園等綠地，是台灣平地常見的松鼠，以植物果實、嫩芽、花為食，也會捕食小昆蟲。

    謝其良說，生態觀察中，知道松鼠是雜食性動物，有時牠們看到停棲的野鳥時，趨近似乎有捕捉之意，但通常野鳥都早有發現而飛離，沒實際看過有捕捉的動作。9日上午，他到成大航太系館校園記錄鳳頭蒼鷹時，意外發現牠在一棵榕樹上，正在捕食白腰鵲鴝，整個過程長達30分鐘，讓他一下子有點轉不過來。

    鳥友拍到赤腹松鼠捕食野鳥的精彩畫面，前後長達30分鐘。（圖由鳥友謝其良提供）

    鳥友拍到赤腹松鼠捕食野鳥的精彩畫面，前後長達30分鐘。（圖由鳥友謝其良提供）

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