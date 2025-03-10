高雄月美國小山野教育 循19世紀探險家腳步訪白雲仙谷

甲仙區月美國小師生沿著19世紀探險攝影家約翰湯姆生的腳步，探訪白雲仙谷。（圖由高雄市教育局提供）

2025/03/10 15:05

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市杉林區月美國小推動山野教育，師生循著154年前英籍探險攝影家約翰湯姆生的腳步，前往位於甲仙埔與荖濃間山溪中的白雲仙谷，不僅體驗攀繩上3層樓高瀑布，也驚喜發現貝類化石。

154年前，來自英國蘇格蘭的攝影師約翰湯姆生來到台灣，曾涉足荖濃溪流域，用影像記錄了當時的地貌風光和人文景象，他的足跡，也吸引在地文史工作者探訪不同時空的旅行，其中，當年被拍攝且名為「甲仙埔與荖濃間的山溪」，即是位於甲仙區鹽桑坑溪流域的白雲仙谷，有著豐富的動植物生態，最特別的是還有許多化石遺跡。

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月美國小師生於3月7日自甲仙龍鳳寺徒步健行，沿著約翰湯姆生走過的古道前往白雲仙谷，途中在解說老師的帶領下，下切溪谷沿著溪流逐步上行，同時認識當地的人文與自然生態，發現遺留的貝類化石等，約2小時抵達白雲仙谷瀑布，而課程的重頭戲之一，是體驗攀繩攀岩爬上3層樓高的瀑布，欣賞瀑布上方大片平行岩塊與下方迥異的景色。

劉同學分享，白雲仙谷很漂亮，過程中，大家對照學習手冊中百年前的相片，雖然沿途風景有些微變動，但瀑布百年來都一直存在這裡，也體認到，要更愛護家鄉的山，不要隨便破壞。

校長邱怡和表示，此次是月美國小第2年推展山野教育活動，第1年先深入台灣屋脊、領略台灣高山合歡群峰之美，今年則將轉回家鄉的山，結合百年前約翰湯姆生南台灣旅行的路線，去年12月曾走六龜到杉林的文化路徑古道，今年3月是到白雲仙谷，4月還將前往美濃杉林先民越嶺古道，透過課程設計讓小朋友更了解故鄉。

學生在老師的協助下，在山林間進行攀繩及攀岩體驗。（圖由高雄市教育局提供）

師生在溪谷間發現貝類化石。（圖由高雄市教育局提供）

師生在溪谷間發現貝類化石。（圖由高雄市教育局提供）

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