雲縣未分類好垃圾被禁入焚化廠日期縮短 但加強抽查違規鄉鎮垃圾車

口湖鄉垃圾車多次被檢查到垃圾中夾帶太多可回收、不可燃廢棄物，一度被暫停進焚化廠5天，清潔隊員在惡臭中一袋袋分類垃圾，公所呼籲鄉親做好垃圾分類。（口湖鄉公所提供）

2025/03/10 14:58

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為落實垃圾分類，降低焚化設備損壞，處理雲林垃圾的焚化廠端祭出退運，被退運3次即暫停入廠30天，因有太多鄉鎮違規，擔心引發縣內垃圾危機，雲林縣環保局與焚化廠協商，縮短為5天，但將加強違規鄉鎮垃圾車的抽查次數，再沒改善不排除每輛都檢查。

口湖鄉垃圾車被連續抽查到3次違規，垃圾裡可回收、不可燃廢棄物比例太高，除被退運也被暫停進廠，鄉公所上週臉書PO文「清潔隊員的悲歌」並附上隊員們在垃圾堆中一袋袋分類，呼籲鄉親做好垃圾分類，讓隊員不要在惡臭環境中工作，避免垃圾無處可去。

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雲林縣環保局指出，根據焚化廠訂定的垃圾進廠處理管制規定，第1次違規退運，3個月內再違規該輛垃圾車暫停入廠7天，第3次則暫停30天，但春節過後違規鄉鎮太多，2月違規超過3次就有6個鄉鎮，最高達5次。

環保局廢棄物管理科長鄧雅謓表示，依這樣規定縣內將出現垃圾危機，環保局與焚化廠協調達成共識，修改為第1次違規退運，1個月內再次違規該輛車暫停入廠2天，違規3次暫停5天，但若夾帶不可燃且會造成設備損壞的廢棄物暫停7天。新規定上路有口湖有一輛3次違規被暫停入廠5天，現已恢復進廠。

鄧雅謓表示，被退運的垃圾車違規以夾帶廚餘、寶特瓶、紙容器、棉被、枕頭、舊衣及大型樹枝等，尤其垃圾中夾帶廚餘情況很嚴重。

環保局長張喬維說，棉被、枕頭、舊衣可以另外捆綁後交給資源回收車，廚餘部分生、熟廚餘分裝倒入垃圾車後方廚餘桶。由於有許多民眾不知道垃圾如何分類，環保局已做好最近分類準則，並交給清潔隊，近日會公布，對於違規次數太多的鄉鎮將加強抽查次數，再沒改善不排除普查。

口湖鄉垃圾車多次被檢查到垃圾中夾帶太多可回收、不可燃廢棄物，一度被暫停進焚化廠5天，清潔隊員在惡臭中一袋袋分類垃圾，公所呼籲鄉親做好垃圾分類。（口湖鄉公所提供）

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