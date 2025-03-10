台南下營植樹月發票換樹苗250株

種樹做公益，下營公所提供250株樹苗在下營愛心天使站展開為期一周的發票換樹苗活動。（記者楊金城攝）

2025/03/10 14:29

〔記者楊金城／台南報導〕台南市下營區公所今天（10日）在下營道班房糖鐵公園種下20棵花旗木，推廣植樹綠美化生活，為公園增添綠意，並提供250株樹苗推動植樹月發票兌換苗木活動。

下營區長李宗翰、議員陳秋宏、海墘營基金會董事長姜志聰、下營觀光休閒農業協會理事長黃茂容和里長等人參加今天植樹推廣行動，一起在道班房公園種下花旗木，開心種樹為後人乘涼。

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李宗翰說，公所並與華山基金會合作，種樹做公益，提供250株樹苗在下營愛心天使站展開為期一周的發票換樹苗活動，備有七里香和茉莉樹苗提供民眾兌換，民眾只要捐贈1月份至3月份的發票2張，就能兌換1株苗木，每人限換5株，換完為止。

為節能減碳，兌換苗木的民眾須自備環保袋攜帶苗木，換得的發票將全數捐贈給華山下營愛心天使站。

公所說，3月氣溫逐漸回暖，下營區武承恩公園第一期環境改造工程已完工，休憩環境煥然一新，在市道174線大屯段兩旁的紅花風鈴木廊道也陸續開花，適合遊客遊賞下營休閒農業之美，營墘休閒農業區內的弘昌碾米廠、一畝田香草莊園、白鵝生態教育農場、惠生泉有機菇場、宥鈞有機柚園都值得去體驗休閒農業，還有台19甲線鵝肉公路，可品嘗燻茶鵝等鵝肉美食，下營輕旅行好玩。

台南下營區長李宗翰（前右）、議員陳秋宏（前左）在下營道班房糖鐵公園與眾人種下20棵花旗木，推廣植樹綠美化生活。（記者楊金城攝）

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