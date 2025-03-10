夫妻魚活化石鱟 成雙成對現身中屯風車沙灘

白沙中屯風車沙灘，夫妻魚鱟成雙成對現身。（民眾提供）

2025/03/10 14:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中屯風車永安橋旁沙灘，今（10）日有民眾喜見一對活化石鱟，在沙灘上恩愛現身，鱟因都是成雙成對出現，也俗稱是夫妻魚，澎湖縣政府自2022年起將鱟列入全年禁補海洋生物，族群數量有明顯回升，但要回到昔日「鱟滿為患」的場面，仍有一段距離。

早已列入國際保育機構的瀕危物種的鱟，澎湖縣政府農漁局為維護轄內三棘鱟生態資源，避免不當採捕利用，依據漁業法公告訂定相關限制事宜，自2022年起，除了學術研究、資源調查、教育文化或公共利益之目的，經澎湖縣政府核准外，澎湖縣轄海域內全年禁止採捕三棘鱟。

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澎湖海洋生物研究中心培育三棘鱟幼苗已17年，三棘鱟主要生長在沙泥底質的潮間帶環境，在地球上生存超過4億年，故有「活化石」之稱。由於鱟有著神奇的藍色血液，其中的抗菌性，具有獨一無二的醫用價值。鱟血中含有銅離子，可製成鱟試劑發展疫苗及食品安全試劑，由於無法人工合成，1公升鱟血，價格可達40至50萬，是攸關人類生存重要的生物資源。

三棘鱟目前在澎湖現身，最常出現在馬公青灣、湖西青螺、馬公重光海域，其中青灣是禁漁區、青螺是國家級濕地、重光是海草復育示範區，都受到法律保護，例如青螺濕地範圍部分，受濕地保育法之規範，呼籲漁友共同遵守相關保育規定，但以往澎湖沙灘處處可見鱟的蹤跡，希望未來族群數量能恢復到往日情景。

鱟存活在地球歷史很長，有活化石之稱。（民眾提供）

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