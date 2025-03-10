櫻與音的對話！2025阿里山花季開鑼 百花盛開迎賓

沼平公園可以拍攝櫻花與火車同框畫面。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/10 14:12

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕林業及自然保育署嘉義分署與阿里山林業鐵路處今在阿里山國家森林遊樂區共同啟動2025阿里山花季「櫻與音的對話」，首次搭小火車到對高岳站進行快閃，當火車穿梭於春日美景中，彷彿一幅流動的山林畫卷徐徐展開，讓遊客感受不一樣的氛圍，最後抵達沼平公園宣示今年花季正式展開，今年因花況特佳，花季開鑼前的8、9日兩天就湧入逾萬名遊客先睹為快，揭開熱鬧的序幕。

嘉義分署為打造阿里山花季多元感官的嶄新體驗，今年邀請國際知名表演團體「Eye Catching Circus 創造焦點」獻藝，這支於2024年獲得Taiwan Top演藝團隊的傑出團隊，以創新當代馬戲藝術風格，在充滿森林氛圍的遊樂區展開一場視覺盛宴，觀眾們驚嘆連連，留下難以忘懷的回憶。

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嘉義分署分署長張岱表示，遊樂區有山櫻、霧社、唐實、阿龜、染井吉野櫻等多達31種品系櫻花，目前盛開的有山櫻、琉球緋寒、霧社與阿龜櫻盛開，賞花熱區有沼平公園、工作站與旅社區等，眾所矚目的櫻王染井吉野櫻已花開3成，預計再幾天就會進入滿開期，工作站、沼平與派出所的染井吉野櫻花苞都超多，花況值得期待。

張岱指出，春暖花開，園區除各品系輪流綻開，遊客還可以欣賞到白木蘭、紫玉蘭、台灣一葉蘭、多花紫藤及玉山杜鵑等多樣花卉，這些美麗花朵將接力開花至4月底，欲前往阿里山賞花的遊客，可把握3至4月這段時間，上山體驗阿里山繽紛多彩的春日盛景。

「阿里山達人」蕭明學說，沼平公園櫻花火車是攝影人的最愛，目前可以拍到阿龜櫻、山櫻與火車同框美麗畫面，過幾天染井吉野櫻就會登場，最後由大島櫻接棒，花季期間3月11日、25日及4月1日將行駛3梯次的百年蒸汽主題賞櫻列車，還能拍到蒸汽火車與櫻花同框的精典畫面。

對高岳車站的櫻花火車。（記者蔡宗勳攝）

工作站前眾所矚目的櫻王染井吉野櫻花開約3成。（記者蔡宗勳攝）

沼平車站旁的霧社櫻。（記者蔡宗勳攝）

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