捐千萬年前螺化石、走過憂鬱幽谷助人 王坤愉獲周大觀熱愛生命獎章

周大觀文教基金會創辦人周進華（右1）熱愛生命獎章給今年得主王坤愉（右2），由南投縣長許淑華（左2）和中興高中校長陳漢銘（左1）當見證人。（記者陳鳳麗攝）

2025/03/10 14:28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「化石達人」南投縣偏鄉退休老師王坤愉，教學之餘致力蒐集研究千萬年前翁戎螺、鸚鵡螺，並慷捐收藏給自然科學博物館，曾因家人罹癌離世而走過憂鬱幽谷，今天在國立中興高中獲頒周大觀全球生命熱愛獎章，他說，億萬年前生物存活至今不到1%，生命可貴，會繼續奉獻自己的能力。

周大觀文教基金會第28屆全球熱愛生命獎章頒獎典禮，今天在國立中興高中圖書館舉行，由創辦人周進華頒發獎章給今年的得主王坤愉，除表彰他數十年來致力蒐集研究千萬年前的生物翁戎螺和鸚鵡螺化石，發掘近3000件珍貴化石，並從師專畢業後即返回偏鄉中寮鄉教書至退休，帶領學生探索自然生態，也感謝他在與憂鬱症奮戰多年後，願意陪伴憂鬱症患者走出低谷。

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王坤愉在接受熱愛生命獎章之外，也將收藏的1顆1800萬年前的鸚鵡螺化石，贈送給南投縣府作為鎮縣之寶，由南投縣長許淑華代表接受。

有「化石達人」美稱的王坤愉，是全台發現鸚鵡螺和翁戎螺化石的第一人，出版多本生命史書等專業書籍，近年來整理出1000多顆具研究價值的相關化石，捐給國立自然科學博物館。

21年前他的母親肺部發現惡性肉瘤，手術後康復，事隔兩年胞妹也在肺部發現惡性肉瘤，但因沾黏等因素未切除，1年後即離世。妹妹的離世讓王坤愉深受打擊而罹患憂鬱症，數年中飽受該症折磨，經數度治療而康復，他今天特別感謝牽手妻子的陪伴協助，也決定未來除繼續研究他愛的化石，並全力幫助憂鬱症患者。

王坤愉今天也在會中特別感謝他生命中的3位貴人，包括背著腳受傷的他走3小時路的小六導師、國中帶領全班仰望天空開啟新思維的老師，以及台北師專生活輔導的教授，他說，沒有這3位貴人就沒有今天的他。

王坤愉（左2）捐給南投縣府1800萬年前的鸚鵡螺化石，由縣長許淑華（右2）代表接受。（記者陳鳳麗攝）

畢生致力蒐集和研究千年前鸚鵡螺和翁戎螺的王坤愉，介紹起這些千萬年前化石欲罷不能。（記者陳鳳麗攝）

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