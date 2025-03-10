12城隍助陣！府城隍巡城祭 首創立體鳥瞰路關圖

聚珍台灣總監王子碩手繪立體鳥瞰路關圖，參與府城隍巡城祭的各廟神輿將依紅色路線，由左下角的東門出發，繞行4個舊城門。（圖由聚珍台灣提供）

2025/03/10 14:46

〔記者王姝琇／台南報導〕今年為府城建城300年，台灣府城隍廟將於5月3日舉辦「府城隍巡城祭」，邀全國12間城隍廟、祠、堂共襄盛舉，聚珍台灣手繪版立體鳥瞰路關圖曝光，引起討論。

台灣府城隍廟做為全國城隍廟首廟，邀集各大城隍廟共同舉辦城隍巡城遶境活動，台灣府城隍廟主委郭榮哲表示，此次遶境一是配合府城建城300年，聯合各地城隍爺共同巡視府城四境，保佑這塊土地的百姓平安；二是利用此次遶境，尋找遺失的城門，讓民眾更了解舊城所在及其歷史。

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郭榮哲特別提到，此次「府城隍巡城祭」路關（路線圖）特別委託聚珍台灣總監王子碩以鳥瞰視野手繪立體圖，標示出4個舊城所在，兼具路線指引、文化資產保存、教育與信仰傳承等意義。

郭榮哲指出，活動以繞行4個城門城牆為範圍，將於5月3日清晨從東門出發，遶境隊伍在勝利路光華高中旁人行道集結，依序經過大南門、大西門、大北門，最後回到府城隍廟參拜。各城門處都設有行台及表演，由中西、北、南、東區的區長接駕，台南市政府另在河樂廣場設置觀禮台。

屆時台灣府城隍廟、左營鳳邑舊城城隍廟、嘉義城隍廟、彰化城隍廟、彰邑田洋城隍廟、新竹都城隍廟、松山霞海城隍廟、台北府城隍廟，以及台南的全台首邑縣城隍廟、小南城隍廟、水流城隍祠、米街忠澤堂石獅城隍，將齊聚台南共同參與盛事。

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