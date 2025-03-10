為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東恆春鎮立泳池恢復正常營運 夜間使用要再等等

    恆春鎮立泳池10日恢復正常營運。（記者蔡宗憲攝）

    恆春鎮立泳池10日恢復正常營運。（記者蔡宗憲攝）

    2025/03/10 14:35

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮立游泳池因委外經營「開開關關」引爆民怨，憤怒居民在恆春半島各大社群砲轟鎮公所，恆春鎮長尤史經昨親自召集廠商及當地各學校，要求保障學生游泳課時間，希望鎮民、學校及廠商三贏。

    恆春鎮立游泳池曾因免費開放國中小孩子使用受好評，近期因為委外經營爭議不斷，先是「夜間關閉」決定遭抨擊，去年12月又因「整修」全關閉，民怨延燒下，鎮長尤史經、屏縣議員盧玟欣召集各單位協調，昨天起將泳池營業時間調整為上午10時至12時、下午13時30分至19時30分，公休時間仍為每週三。

    「泳池本就是服務鎮民為目的！」當地居民表示，泳池委外後經常關閉，都是以人力不足甚至虧本作為訴求，但收入穩定的停車場金雞母與泳池一起委外，就是希望泳池正常開放，廠商各種藉口不是理由，希望恆春鎮公所能夠認真監督廠商，畢竟委外是希望服務更優質而非把責任推卸給廠商。

    恆春鎮公所解釋，游泳池循環系統因過於老舊損壞不堪使用，故暫時關閉修繕，廠商重新評估設計後，選用能符合本游泳池的機型更換新機，公所要求委外廠商於3月重新開放泳池，卻因救生員人力不足，原只願開放上午8時至下午17時，影響學生及泳隊上課訓練，經過協調後調整，至於夜間泳池營運需求，還有待救生人力補足。

    恆春鎮立泳池10日恢復正常營運。（記者蔡宗憲攝）

    恆春鎮立泳池10日恢復正常營運。（記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播