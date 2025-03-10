屏東恆春鎮立泳池恢復正常營運 夜間使用要再等等

恆春鎮立泳池10日恢復正常營運。（記者蔡宗憲攝）

2025/03/10 14:35

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮立游泳池因委外經營「開開關關」引爆民怨，憤怒居民在恆春半島各大社群砲轟鎮公所，恆春鎮長尤史經昨親自召集廠商及當地各學校，要求保障學生游泳課時間，希望鎮民、學校及廠商三贏。

恆春鎮立游泳池曾因免費開放國中小孩子使用受好評，近期因為委外經營爭議不斷，先是「夜間關閉」決定遭抨擊，去年12月又因「整修」全關閉，民怨延燒下，鎮長尤史經、屏縣議員盧玟欣召集各單位協調，昨天起將泳池營業時間調整為上午10時至12時、下午13時30分至19時30分，公休時間仍為每週三。

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「泳池本就是服務鎮民為目的！」當地居民表示，泳池委外後經常關閉，都是以人力不足甚至虧本作為訴求，但收入穩定的停車場金雞母與泳池一起委外，就是希望泳池正常開放，廠商各種藉口不是理由，希望恆春鎮公所能夠認真監督廠商，畢竟委外是希望服務更優質而非把責任推卸給廠商。

恆春鎮公所解釋，游泳池循環系統因過於老舊損壞不堪使用，故暫時關閉修繕，廠商重新評估設計後，選用能符合本游泳池的機型更換新機，公所要求委外廠商於3月重新開放泳池，卻因救生員人力不足，原只願開放上午8時至下午17時，影響學生及泳隊上課訓練，經過協調後調整，至於夜間泳池營運需求，還有待救生人力補足。

恆春鎮立泳池10日恢復正常營運。（記者蔡宗憲攝）

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