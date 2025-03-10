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    白河木棉花季3/14登場 假日進行交管

    白河林初埤木棉花陸續綻放，花季活動將於3月14日至30日舉行，假日期間將進行交管，呼籲遊客盡量利用大眾運輸系統。（記者王涵平攝）

    白河林初埤木棉花陸續綻放，花季活動將於3月14日至30日舉行，假日期間將進行交管，呼籲遊客盡量利用大眾運輸系統。（記者王涵平攝）

    2025/03/10 13:57

    〔記者王涵平／台南報導〕白河林初埤木棉花陸續綻放，花季活動將於3月14日至30日舉行，假日期間將進行交管，呼籲遊客盡量利用大眾運輸系統。

    今年因氣候因素，木棉花期延後，白河區公所表示，活動期間規劃定點導覽解說，深入了解木棉花之美，同時有木棉音樂饗宴，街頭藝人演出，以及假日限定「親子涼扇彩繪」每日限量300份，按讚贈送好禮&限量贈苗活動（3/15、16、22、23），還有木棉花市集，品嚐在地美味小吃。

    公所表示，假日進行交通管制，假日南90沿線僅開放單向通行（阿匹婆便利商店往土溝方向），土溝（小蘋果便利商店）往阿匹婆商店方向車輛禁止進入及通行。主花道及舊鐵道攤販路段為徒步區，禁止車輛進入。

    停車空間規劃大竹停車場或南88、南89、南91沿線，另於假日開放遊覽車停靠於舊鐵道入口處。搭乘假日免費接駁專車的駕駛朋友，至大竹停車場或沿南91往南89至南90方向繞行及路邊停車。南90沿線禁止停車。

    假日免費接駁專車共4個接駁點，設置於白河蓮香亭、大竹停車場、南90木棉花道與土溝小蘋果便利商店斜對面。大眾運輸工具：新營客運黃幹線6-1「假日農村樂活公車」直達木棉花道，詳細公車資訊可至「大台南公車」官網。

    白河林初埤木棉花陸續綻放，花季活動將於3月14日至30日舉行，假日期間將進行交管，呼籲遊客盡量利用大眾運輸系統。（記者王涵平攝）

    白河林初埤木棉花陸續綻放，花季活動將於3月14日至30日舉行，假日期間將進行交管，呼籲遊客盡量利用大眾運輸系統。（記者王涵平攝）

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