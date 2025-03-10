台灣黑熊「達古阿里」野放過冬後社區現蹤 捕獲初檢體弱腳傷

花蓮玉里鎮源城社區發現台灣黑熊，林保署證實是去年野放「達古阿里」，今天上午順利捕獲，後送至東部野生動物救傷中心野灣動物醫院進一步健康檢查與後續處置的評估。（林保署花蓮分署提供）

2025/03/10 14:16

〔記者王錦義／花蓮報導〕有民眾在網路社群發表影片，昨晚在花蓮玉里鎮源城社區發現台灣黑熊，熊的脖子繫有項圈且走路一跛一跛的；林保署證實是去年野放「達古阿里」，今天上午順利捕獲，後送至東部野生動物救傷中心野灣動物醫院進一步健康檢查與後續處置的評估。

林業及自然保育署花蓮分署指出，去年底野放追蹤的台灣黑熊「達古阿里」，日前離開深山度冬點後，進入玉里鎮源城里附近森林，並在夜間入侵果園、學校等，已多次驅離後仍在周邊徘迴，由紅外線自動相機影像顯示，達古阿里疑出現體弱及腳傷。

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達古阿里在野放後前往玉山國家公園拉庫拉庫溪上游度冬，2月初開始往淺山移動，2月下旬進入花蓮分署所設的電子圍籬警戒範圍內，3月4日起頻繁到一處芒果園取食果農用以吸引蒼蠅授粉的腐肉，並偶爾在源城里道路走動，分署為避免人熊遭遇，緊急設立網路群組即時向居民發布達古阿里動向及提醒注意事項，8日有民眾在晚間遭遇達古阿里並錄下影像。

因達古阿里持續造訪果園、民居，花蓮分署為避免人熊遭遇及持續滋擾，昨設置桶狀陷阱啟動捕捉程序，順利於今日清晨在果園捕獲達古阿里。經野灣團隊現場初步檢查，明顯較野放時瘦弱，體重從野放時的91公斤變成63公斤。其左後肢原本傷口癒合處亦因磨損產生新傷口，已後送野灣進行詳細檢查及評估健康狀況與行為。

花蓮分署提醒，花蓮瑞穗以南已是黑熊活動區域，民眾如遭遇黑熊，切勿圍觀探尋，應保持冷靜並緩慢後退；若開車遇到黑熊，在自身安全前提下，可停靠路邊讓黑熊離開後再緩慢駛離，切勿下車靠近，並通報林業保育署（0800-000930您您您救山林）。

花蓮玉里鎮源城社區發現台灣黑熊，林保署證實是去年野放「達古阿里」，今天上午順利捕獲，後送至東部野生動物救傷中心野灣動物醫院進一步健康檢查與後續處置的評估。（林保署花蓮分署提供）

花蓮玉里鎮源城社區發現台灣黑熊，林保署證實是去年野放「達古阿里」，今天上午順利捕獲，後送至東部野生動物救傷中心野灣動物醫院進一步健康檢查與後續處置的評估。（林保署花蓮分署提供）

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