澎湖縣務會議 表揚優秀民宿、書店、餐飲業者及績優團隊

「那故事水岸莊園民宿」獲獎，澎湖縣長陳光復公開表揚。（澎湖縣政府提供）

2025/03/10 13:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣務會議今（10日）召開，會中表揚傑出的民宿、書店、餐飲業者及縣府績優團隊，肯定對澎湖旅遊品質、文化發展、餐飲衛生及公共服務的卓越貢獻，進一步推動澎湖產業發展與服務品質提升，其中素有澎湖才子之稱的高一筆，也在獲獎行列。

縣長陳光復表示，優質的觀光服務與文化推廣是澎湖旅遊發展的重要基石，而餐飲衛生管理則關係民眾與遊客的健康安全。此次獲獎的單位與個人皆在各自領域展現優異的經營與服務表現，提升澎湖的旅遊吸引力與公共服務品質。

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獲獎單位：「那故事水岸莊園民宿」榮獲交通部觀光署第2屆台灣觀光金獎-觀光旅館及旅館業從業人員組-民宿經營者獎；「沿菊書店」榮獲文化部推動實體書店發展補助；澎湖縣餐飲業者通過餐飲衛生管理分級評核：「優」等級：安心食品服務股份有限公司（澎湖門市部）、和德昌股份有限公司（馬公中正餐廳）、國防醫學院三軍總醫院澎湖分院、邵立有限公司澎湖分公司、初茗企業行（龜記茗品澎湖馬公店）。「良」等級：鍋道樂精緻鍋物店、朋博餐飲店（擄胃食堂）。

澎湖縣政府1999 縣民服務專線年度考核績優單位：第1名：警察局、第2名：農漁局、第3名：工務處、第4名：環保局、第5名:：建設處。澎湖縣政府激勵員工士氣方案「績優團隊」：建設處、衛生局、農漁局。

澎湖才子高一筆經營沿菊書店，澎湖縣長陳光復頒獎表揚。（澎湖縣政府提供）

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