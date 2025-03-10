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    新北樹林山佳河濱公園棒壘球場、遙控賽車場升級！ 可望年底完工

    新北樹林山佳河濱公園現況鋪面老舊，亟需翻新。（新北高灘處提供）

    新北樹林山佳河濱公園現況鋪面老舊，亟需翻新。（新北高灘處提供）

    2025/03/10 13:23

    〔記者陳奕劭／新北報導〕為了提供更完善的運動空間，新北市政府高灘地工程管理處投入849萬元翻修樹林區山佳河濱公園內的棒壘球場與遙控賽車場，優化現有的場地設施，工程今年2月份開工，預計年底完工開放，未來可作為正規賽車比賽的舉辦地點。

    高灘處處長黃裕斌表示，樹林山佳河濱公園位於大漢溪左岸，公園內有棒壘球場、籃球場、遙控賽車場、遙控越野賽車場等區域，為周遭民眾運動休閒考場，考量棒壘球場緊鄰賽車場，且賽車場鋪面使用年限已久，計畫投入849萬元調整該區域設施，改善面積6521平方公尺，讓民眾體驗更完善的功能。

    黃裕斌指出，工程規劃設計期間，將邀請專業遙控賽車玩家討論，搜集多方玩家意見與參考國內外相關場地使用狀況，藉此翻新老舊鋪面並導入新式賽道，依使用者需求劃分初級與進階2處場域，並配合近期整修完成的山佳遙控越野賽車場，未來可作為正規比賽舉辦地點，活化河濱公園。

    高灘處說明，改善工程預計今年底完工，施工影響範圍包含山佳棒壘球場A座、遙控賽車場與周邊自行車道等設施，請民眾提前留意施工公告，避免影響運動與休閒計畫。工程依相關規定辦理，確保工程安全與品質，降低民眾使用其他場地的影響。

    山佳棒壘球場A座臨遙控賽車場，新北高灘處即日起翻修。（新北高灘處提供）

    山佳棒壘球場A座臨遙控賽車場，新北高灘處即日起翻修。（新北高灘處提供）

    河濱公園遙控賽車場鄰近棒壘球場，市府將投入849萬元翻修。（新北高灘處提供）

    河濱公園遙控賽車場鄰近棒壘球場，市府將投入849萬元翻修。（新北高灘處提供）

    為了提升賽車場翻修品質，高灘處規劃設計期間邀請專業玩家討論。（新北高灘處提供）

    為了提升賽車場翻修品質，高灘處規劃設計期間邀請專業玩家討論。（新北高灘處提供）

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