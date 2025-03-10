鎘超標27倍！不肖業者棄置有害廢棄物 非法牟利近4千萬被起訴

高雄市鼓山區有不肖業者過去4年陸續在高雄市、屏東縣、台南市承租廠房，非法棄置大量有害事業廢棄物，初估不法所得高達3868萬3000元。（環境部提供）

2025/03/10 13:18

〔記者陳嘉怡／台北報導〕高雄市鼓山區有不肖業者過去4年陸續在高雄市、屏東縣、台南市承租廠房，非法棄置大量有害事業廢棄物，重金屬鎘超標27倍，嚴重危害環境。環境部今（10日）表示，初估不法所得高達3868萬3000元，橋頭地檢署已起訴該公司及涉案17人，並聲請沒收犯罪所得，負責人由法院裁准羈押禁見。

環境部環境管理署南區環境管理中心主任石秉鑫表示，此案歷經一年查處蒐證，發現位於高雄市鼓山區的益○環保有限公司自2020年至2024年間，陸續於高雄市、屏東縣、台南市承租廠房堆置大量廢塑膠混合物等事業廢棄物。此外，該公司未取得廢棄物清除、處理許可，卻假借其他領有廢棄物清除許可的公司名義與事業簽訂「再利用廢棄物委託處理合約」，將收受到的廢棄物棄置於承租廠房。

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環境部環境管理署南區環境管理中心科長梁効文則補充，該公司在高雄仁武區承租的廠房內堆置的大量廢塑膠混合物、廢鐵桶、廢液及有害事業廢棄物，經採樣檢測，重金屬「鎘」濃度超標27倍，確認屬於有害事業廢棄物。

石秉鑫表示，業者涉犯「廢棄物清理法」及相關刑責，已報請橋頭地檢署指揮偵辦，後續會同檢警機關進場督察、搜索，橋頭地檢署已起訴該公司及涉案人共17人，並聲請沒收犯罪所得，負責人由法院裁准羈押禁見。他也提到，任意棄置有害事業廢棄物，或未經主管機關許可，提供土地堆置、回填廢棄物，或未領有廢棄物清除處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除處理，依廢清法規定，得處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

高雄市鼓山區有不肖業者過去4年陸續在高雄市、屏東縣、台南市承租廠房，非法棄置大量有害事業廢棄物，初估不法所得高達3868萬3000元。（環境部提供）

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