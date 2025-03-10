南市私立中小學新生入學3/19到3/22採線上登記 3/23公開抽籤

台南市私立國民中小學將於3月19至22日開放新生登記報到，全面採線上登記。（南市教育局提供）

2025/03/10 13:27

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市私立國民中小學將於3月19至22日開放新生登記報到，採線上登記，若登記人數超過各該學校核定招收人數，將於3月23日上午9時30分辦理公開抽籤。

台南市私立國民中小學於3月展開招生作業，入學以「登記及報到」2步驟進行，114學年度全面採用線上登記，家長可於3月19日上午10時起，至3月22日中午12時前至台南市國中小新生登記報到系統（網址：https://newstd.tn.edu.tw/）登記。超額登記將於3月23日上午9時30分辦理公開抽籤。

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教育局長鄭新輝表示，今年私立國中小新生報到作業，家長可依需求，於3月24至26日期間內以線上或實體到校方式擇一辦理報到，且報到所需填寫之資料，均可在線上完成，改善以往學校需人工將報到資料建置成電子檔，大幅減輕學校人員之負擔，家長亦可於線上確認報到是否完成，無須特地請假到校報到。

各校於報到截止後，如仍有名額，得依招生計畫公告辦理第2階段線上報到，依報到先後順序錄取至額滿為止。

市長黃偉哲表示，在尊重學生家長自由申請登記入學意願並考量公平均等錄取機會原則下，每人以登記一校為限，惟昭明國中之招生仍以該校學區為限。嚴禁各校以智力測驗、學業成就測驗或面談等其他方式作為錄取依據篩選學生，且各私立學校不得以任何理由拒絕學生登記，教育局一定從嚴督導，並指派督學至各校督導登記、抽籤作業。

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