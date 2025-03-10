謝國樑：基隆捷運總經費恐暴增至1200億元 被中央打回票

基隆市長謝國樑。（記者董冠怡攝）

2025/03/10 13:04

〔記者董冠怡／基隆報導〕基隆市議會今天舉行臨時會，會中討論到基隆捷運八堵站規劃及拆遷爭議、基捷第二階段八堵至基隆的路線規劃、捷運周邊路廊、停車空間及轉乘，以及捷運辦公室運作情形，市長謝國樑表示，主責基捷建設的新北市捷運局有提報新預算，從原本690多億元追加至1200億元，但被中央打回票，會繼續向中央爭取補助，未來也要思考是否延長捷運興建年限，或在一樣的年限之內，調高預算規模因應。

謝國樑指出，基捷橫跨十幾個站體，第一階段從南港至八堵討論過很多次，唯一尚未定案的是預算問題，從起初的400多億元、690多億元、1093億元，「據我了解，甚至是1200億元，但交通部現在只給690多億元的預算去做工程」。

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謝國樑提到，承辦及主責基捷建設的新北市捷運局，有提報新預算至中央單位，代表要1200億元左右才能完成興建，卻被中央打了回票，而且中央要求新北市捷運局須按原預算690多億元蓋完，在這樣的情況下，很多建設是否會因此打折？或是一般車站變成簡易車站？影響工程項目施作順序？

謝國樑坦言，依據現今的物調、人工等各項費用基本標準，690多億元不夠來蓋基捷完整工程建設，一定要到1000多億元才有辦法，會繼續向中央爭取補助，抑或評估基隆增加負擔金額的可能性。以690多億元版本計算，市府負擔47.93億元，修正經費後的1093億元版本，市府要負擔72.23億元，提高24億餘元。

當1200億元版本未被中央接受，謝國樑說，大家要來思考是否延長捷運興建年限，或者在一樣的年限之內，調高預算規模等作法因應。另意有所指地強調，北北基首度針對捷運建設進行合作，勢必會歷經磨合期，溝通時給予彼此尊重，例如發布某縣市相關資訊前應先取得該縣市同意，否則如果提出的建議不被接受，也有損發布單位的公信力。

新北市捷運局回應，基捷基本設計工程經費，已依交通部初步審查意見按照行政院核定綜合規劃經費再提報，並在原核定經費額度不影響建設期程下研妥工程發包策略，在經費審議核定後即可推動發包興建，從綜規通過到工程發包間，營建物價高漲、市場行情變化是國內普遍性課題，在工程決標後才能估算計畫總經費，較符合實際整個計畫工程發包所需的需求後，就會馬上啟動修正財務計畫。

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