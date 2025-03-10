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    台中市民搭公車捷運 3/21起行動支付、實體卡雙軌並行

    自21日起，市民透過「台中Go」APP綁定任一電支業者，就可用手機刷卡。（記者蘇金鳳攝）

    自21日起，市民透過「台中Go」APP綁定任一電支業者，就可用手機刷卡。（記者蘇金鳳攝）

    2025/03/10 13:14

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕行動支付已成為趨勢，台中市政府交通局今天召開記者會，宣布自3月21日將推出「市民限定乘車碼」，民眾可透過手機綁定開啟市民限定乘車碼，就可搭公車及捷運，而且實體卡也可使用，實體、電子雙軌並行。

    交通局長葉昭甫表示，很多民眾往往持有實體卡刷公車及捷運卡，但若是忘記帶卡怎辦？交通局自21日開始，透過手機綁定開啟市民限定乘車碼，民眾搭公車只要「一機在手，服務就有」。

    葉昭甫表示，台中市民綁市民限定搭公車雙十免費，已達186萬，公車驗票機已由原本僅可刷電子票證，現今有17家公車業者、3千多部公車驗票證，從21日起升級為除電子票證外，也提供掃碼多元付的2合一機型，除悠遊卡、一卡通及愛金卡外，並接受MaaS時數型QR套票、悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay等電支業者的乘車碼。

    葉昭甫表示，「台中公車」及「Taichung go」APP將合併改版升級為「台中Go」APP，除了保留原先「台中公車」APP既有的公車動態、票價查詢等功能，同時也將原「Taichung go」APP會員登入、購票功能納入，更新增其他交通資訊查詢、旅運規劃、遊程探索等功能，「市民限定乘車碼」服務也一併納入，發揮交通行動服務精神，落實食宿遊購行的服務串接。

    不過，考量很多家長不讓小朋友擁有手機，因此12歲以下的小朋友還是只能用實體卡。

    交通局表示，只要有市民限定身分，透過「台中Go」APP綁定任一電支業者（悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay ）乘車碼功能，自「台中Go」APP產生市民限定乘車碼，即可享有雙十公車優惠。

    為鼓勵民眾加入，前3千名成功綁定乘車碼者 （3月21日至5月20日）送超商購物金或咖啡，第1萬名綁定者，再加碼送全家超商3000元禮物卡，讓民眾搭乘公車之餘也享有生活小確幸。

    交通局開記者會，宣布自21日起，市民透過「台中Go」APP綁定任一電支業者，就可用手機刷卡。（記者蘇金鳳攝）

    交通局開記者會，宣布自21日起，市民透過「台中Go」APP綁定任一電支業者，就可用手機刷卡。（記者蘇金鳳攝）

    交通局長葉昭甫表示，自21日起，市民透過「台中Go」APP綁定任一電支業者，就可用手機刷卡。（記者蘇金鳳攝）

    交通局長葉昭甫表示，自21日起，市民透過「台中Go」APP綁定任一電支業者，就可用手機刷卡。（記者蘇金鳳攝）

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