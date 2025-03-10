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    台灣國際蘭展首日入園人次近4.5萬 交管措施改善

    2025台灣國際蘭展首日入園人次近4.5萬，為去年3倍之多，因停車問題引發糾紛，主辦單位研擬交管等改善措施，確保展期交通順暢。（圖由市府提供）

    2025台灣國際蘭展首日入園人次近4.5萬，為去年3倍之多，因停車問題引發糾紛，主辦單位研擬交管等改善措施，確保展期交通順暢。（圖由市府提供）

    2025/03/10 13:25

    〔記者王涵平／台南報導〕2025台灣國際蘭展首日入園人次近4.5萬，為去年3倍之多，因停車問題引發糾紛，主辦單位研擬交管等改善措施，確保展期交通順暢。

    台灣國際蘭展自3月8日至3月23日展出，展期為期16天，首日逢38婦女節女性免費入園，人潮激增，部分民眾反映停車規劃不完善、告示牌指引不清等問題。

    南市農業局表示，針對民眾反映指引不清的問題，蘭展大會已加派工作人員於主要路口進行引導，並增設更顯眼的指示牌，標示停車區、會場動線及各重要設施位置，確保參觀民眾能迅速找到正確方向。

    此外，為避免路邊違停影響交通，蘭展大會已協調警方與交通單位，加強現場巡邏與管制，並提供即時交通資訊。

    農業局指出，蘭展大會與園區業者密切協調，共同檢討交通動線與停車管理方式，確保人車分流更為順暢，並優化停車區域的管理，以減少混亂情形。

    蘭展大會也將透過官網、社群平台及現場廣播，隨時更新交通與停車資訊。

    2025台灣國際蘭展首日入園人次近4.5萬，為去年3倍之多，因停車問題引發糾紛，主辦單位研擬交管等改善措施，確保展期交通順暢。（圖由市府提供）

    2025台灣國際蘭展首日入園人次近4.5萬，為去年3倍之多，因停車問題引發糾紛，主辦單位研擬交管等改善措施，確保展期交通順暢。（圖由市府提供）

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