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    台南淵中抽水站再升級 125秒抽乾1座標準游泳池水量

    淵中抽水站抽水機性能測試。（南市水利局提供）

    淵中抽水站抽水機性能測試。（南市水利局提供）

    2025/03/10 13:09

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市府去年甫新建完成的淵中抽水站，將再增設2台4CMS抽水機組，完成後最大抽水量將能達到16CMS，即125秒可抽乾1座標準游泳池，預計於今年汛期前完工。

    為改善安南區本淵寮社區及溪心寮社區長期積淹水問題，台南去年以2億1300萬元工程總經費完成新建淵中抽水站；為能有效解決淵中里、淵東里及溪心里等3里積淹水問題，日前獲經濟部水利署補助1716萬元，再加上市府自籌2484萬元，總計將投入4200萬元再增設2台4CMS抽水機組。

    市長黃偉哲表示，為因應氣候變遷與極端氣候的挑戰，市府積極爭取並持續投入治水防洪建設。去年淵中抽水站啟用，主要設置8CMS抽水量及1萬噸滯洪池，且預留2台抽水機增設空間，目前抽水機組設備新增工程已進入檢驗階段，檢驗合格後即可進場安裝，預計今年汛期前完工，減少積淹水危害，為市民打造安全無虞的居住環境。

    淵中抽水站抽水機組工廠組立及測試。（南市水利局提供）

    淵中抽水站抽水機組工廠組立及測試。（南市水利局提供）

    台南市淵中抽水站目前設置8CMS抽水量及1萬噸滯洪池，今年將再增設2台4CMS抽水機組。（南市水利局提供）

    台南市淵中抽水站目前設置8CMS抽水量及1萬噸滯洪池，今年將再增設2台4CMS抽水機組。（南市水利局提供）

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