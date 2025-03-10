全聯推好康促銷未及時出貨 消基會：盤點量能再提案

全聯日前推出「歐樂B動感潔柔電動牙刷和抗敏護齦牙膏6支」套組促銷方案，後續卻未能及時交貨。（圖為消基會提供）

2025/03/10 12:40

〔記者林志怡／台北報導〕全聯福利中心時常推出各種優惠組合，日前推出的「歐樂B動感潔柔電動牙刷和抗敏護齦牙膏6支」套組，受到消費者熱烈歡迎，但後來消費者遲遲拿不到商品，辦理退貨時又碰上櫃臺服務人員半強迫的退款或換貨行為。對此消基會呼籲，企業在提出任何促銷活動時，應先實地盤點量能，再推行促銷方案。

消基會秘書長陳雅萍指出，全聯福利中心去年10月推出歐樂B促銷組合，包含「歐樂B動感潔柔電動牙刷和抗敏護齦牙膏6支」，活動折扣後計317元，吸引消費者購買，但有不少消費者到去年12月下旬都還無法取得商品，詢問全聯也未能得到確切回覆，並因此出現不滿聲浪。

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陳雅萍說，消基會總會與分會自去年12月底，陸續接獲10餘件消費者申訴案件，還有許多消費者通過電話詢問相關情況，因此消基會發文詢問全聯及寶僑家品，全聯解釋原因為「國際原物料短缺，供應商供貨不及」，寶僑家品則提供全額退款方案及兩個換貨方案。

然而，陳雅萍指出，有消費者因等待過久，向政府或消基會申訴後，調解前就會收到全聯促銷品出貨的通知，產生「有吵有糖吃」的微妙氛圍，也有消費者在櫃檯詢問退款及換貨方案時，店員並未讓消費者自行選擇退換方式，而是直接拿出特定方案中的產品，未能尊重消費者的意願。

陳雅萍表示，雖全聯提供補償措施，但櫃臺服務人員半強迫的退款或換貨行為，並未表現出誠懇的道歉，導致消費者感受不佳，甚至認為全聯「擺爛」，使企業形象受損，也浪費了許多消保官和消基會處理申訴的社會資源，呼籲業者推出促銷方案時，應妥善評估量能。

此外，陳雅萍強調，若消費者要求履約或主張退款或換購，業者應尊重消費者的選擇權，後續無論以出貨、退款或換購方案處理這次紛爭，所提方案除保障消費者原有權益外，也應另提因無法及時出貨之補償措施，且所提措施須獲得消費者同意。

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