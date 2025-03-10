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    首頁　>　生活

    澎湖成功淨水場幹管漏水 馬公近萬戶大停水

    成功淨水場東衛水庫附近供水管漏水，路面出現積水。（自來水公司第七區管理處澎湖營業所提供）

    成功淨水場東衛水庫附近供水管漏水，路面出現積水。（自來水公司第七區管理處澎湖營業所提供）

    2025/03/10 12:33

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖主要民生用水成功淨水場，今（10日）經台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所人員巡查，發現東衛水庫附近路面漏水，導致馬公近萬戶自來水用戶停水，家中有水塔的不會受到影響，自來水公司緊急通報廠商進駐開挖搶修，預計晚間6時後恢復正常供水。

    台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所調查指出，營運所人員今日早上巡查，發現位於203號線東衛水庫附近路段路面漏水，目前已派檢漏人員前往檢測，確認為成功淨水場供送馬公市區300公厘送水管漏水，已通知修漏廠商進場準備開挖搶修中，預計晚間6時才能修復，並通知各里辦公室通知民眾停水訊息。

    根據了解，澎湖自來水供應分為馬公系統（成功淨水場、成功鹽井淡化廠、馬公第1海水淡化廠、馬公第2海水淡化廠）、吉貝系統（吉貝淨水場）、白沙系統（白沙淨水場、白沙鹽井淡化廠）、望安系統（將軍鹽井淡化廠、望安海水淡化廠、望安淨水場）、西嶼系統（西嶼海水淡化廠、西嶼淨水場含西嶼鹽井水淡化廠）、七美系統（七美淨水場含七美鹽井水淡化廠）。

    由於成功淨水場，主要供應大馬公地區民生用水，因此影響用戶達9556戶，但如果有水塔的就不會受影響，只是突如其來的大停水，讓馬公市民措手不及，根本來不及儲水應變，還好大部分澎湖民眾家中都有水塔，因此沒有立即性感受，只是路面埋設的水管系統遭到破壞漏水，不管是故意或是不小心，都要有完善的應變配套機制。

    自來水公司澎湖營業所人員前往檢測，發現供水管破裂。（自來水公司第七區營業處澎湖營業所提供）

    自來水公司澎湖營業所人員前往檢測，發現供水管破裂。（自來水公司第七區營業處澎湖營業所提供）

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