蔡其昌媒合World Gym捐運動器材 清水國中健身中心啟用

World Gym教練指導清水國中學生使用健身器材。（記者歐素美攝）

2025/03/10 12:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水國中「行健樓」去年9月落成後，地下室一直空著，校方規劃設置健身中心，卻苦無經費，民進黨立委蔡其昌獲知後即媒合World Gym ，於今天捐贈15台健身器材，成立台中海線首座國中健身中心，校方表示，未來將融入體育課程，讓學生的體育課更精彩多元；World Gym 除了捐贈器材，並將派健身教練等教導體育老師如何正確使用這些器材、提供學生專業訓練，讓重量訓練及健身的觀念，從國中開始紮根。

清水國中今天舉行簡單隆重的健身中心捐贈及啟用儀式！蔡其昌表示，World Gym 是一個很有社會責任的企業，他爭取清水國中新建校舍落成，校方希望將地下一樓爭取作為學生健身中心，因要再爭取預算、設備，加上花錢採購，曠日費時，而且不一定有這樣的預算。

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蔡其昌指出，清水國中應該是第一所具有健身中心的國中，因為World Gym過去跟職棒或許多體育活動都有聯合做公益，他就連絡World Gym捐贈器材給清水國中，World Gym很快就答應並準備了一批器材，今天很高興可以舉行簡單隆重落成典禮，非常感謝 World Gym。

蔡其昌說，他長期關注體育及推動體育活動，發現對國中的孩子而言，目前比較適合運動科學、健身器材或健身的概念，讓孩子成長過程，特別是運動員，肌肉或肌群的訓練能夠比較均衡，對孩子的健康、體態，甚至體育班孩子未來發展的潛力都會增加，這是很好的運動，World Gym在清水有設店，所以不只提供硬體，店長或健身教練也會跟學校聯繫，幫忙協助訓練體育老師，讓體育老師有更多專業知識來協助孩子可以更安全、更正確的使用器材。

World Gym經理廖容瑩表示，World Gym在公益捐贈這塊一直非常用心，這次共捐贈清水國中9大項、15台的器材，包括心肺、重量訓練等，尤其重量訓練對於不管是選手或一般小孩子等都非常重要，除了硬體外，World Gym專業的教練也會提供良好的訓練及專業的指導，學生才能知道原來所有的器材不是只有看到的，按鍵按下去就好，需透過專業的訓練、正確的使用，才能獲得器材最佳的效果。很開心透過這種方式，將重量訓練及健身的觀念，從國中開始紮根。

清水國中代理校長、教務主任洪嘉祥說，謝謝蔡其昌立委媒合World Gym的器材進入校園，學校期待健身器材很久了，一直沒有辦法獲得經費上的挹注，該校希望國中生的體育課能更多元，除了技術外，也能把肌肉群練得更好，有World Gym的運動器材，未來將融入體育課程，讓1600名學生的體育課更精彩多元，謝謝World Gym將技術引進學校，讓體育老師也會使用這些器材，讓學生透過健身更健康、學習更有效能。

蔡其昌媒合World Gym捐贈運動器材給清水國中，校方特別贈上感謝狀。 （記者歐素美攝）

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