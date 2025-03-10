台中太平枇杷災損減產面積38公頃 將迅速核撥救助金

受到颱風和氣候影響，太平枇杷產量減少，公所已受理農民災損申報，將儘速核撥相關救助金。（記者陳建志攝）

2025/03/10 12:28

〔記者陳建志／台中報導〕去年底康芮颱風造成台中市枇杷嚴重遲發性受損，經台中市政府農業局會同農業部農糧署中區分署及台中區農業改良場現勘，確認損害率已達現金救助標準，立委何欣純上月邀農業部長陳駿季到太平現勘後，公告每公頃補助10萬元，災損申報上週截止後，太平共有62戶申報受損，公所表示將從寬、從速辦理核撥農友相關救助金。

市府農業局表示，去年康芮颱風造成台中市枇杷植株受損，另開花期間持續遭受高溫（>30℃）、低濕（<60%）影響，花粉活力不足，導致產量減少，已達農業天然災害救助標準。

農業部長陳駿季上月19日在農糧署、立委何欣純、台中市議員張玉嬿、太平區農會總幹事余文欽等人陪同下，前往太平大湖桶枇杷園區了解枇杷災損情形，強調去年康芮颱風來襲後，同仁即發現台中枇杷相關受損情形，當天並公告台中市為枇杷農業天然災害現金救助地區，每公頃補助10萬元，並推出低利貸款等措施，協助農民降低損失。

太平區長陳柏宏表示，農民確有枇杷災損，且損害率達20%以上者，每公頃救助額度為10萬元，受理期間自今年2月20日至3月6日止，上週截止受理枇杷災損申報後，共有62戶申報，受災面積達38公頃，後續將安排公所人員現勘，依規定從速、從寬、從簡原則迅速辦理核撥農友相關救助金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法