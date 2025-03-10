屏縣推傳習計畫振興客家舞獅 組獅隊可獲2萬元補助

屏東縣客家獅傳習計畫號召學校社區組成獅隊，圖為內埔國小客家獅隊。（屏東縣政府提供）

2025/03/10 12:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕客家獅是早期客庄節慶展演、避邪及民間小戲等場合常出現的傳統民俗技藝，目前面臨失傳危機，為振興客家舞獅民俗技藝，屏東縣政府推出「屏東縣客家獅傳習計畫」，號召學校社區組成獅隊，即日起開放報名。

屏東縣政府客家事務處今天（10日）表示，參加客家獅傳習計畫的獅隊培訓項目主要分為3類，包括客家獅簡介及特色說明、基礎訓練例如平馬、弓步、丁字步及麒麟步，以及進階訓練，例如拜禮、七星、開蓆、翻獅、咬腳、咬尾、咬蝨、咬青、睡獅、咬簾、拜廟、桌上功夫、探井、過橋及咬果等。

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獅隊可以自行擇3類項目規劃培訓計畫，培訓期間為今年（2025年）5月1日至10月31日，每隊可獲新台幣2萬元補助，支用於講師鐘點費、道具、材料費及雜支等。

在傳統舞獅技藝中，客家獅是較為獨特罕見的獅藝之一，不同於台灣獅及廣東（醒）獅，獅口成方型，上下顎均能活動，走的步伐以七星歩為主，表演時更有財神與吉祥猴陪襯，增添趣味，屏東縣政府培訓的獅隊近年常在縣內各項重要活動，如「六堆運動會」、「屏東好客米食節」、「六堆祈福尖炮城活動」、「昌黎祠韓愈文化祭」及縣府新春團拜等活動中受邀表演。

屏東縣客家獅傳習計畫即日起至4月2日由屏東縣政府客家事務處受理報名，有意參與者請備妥相關文件送件申請，相關資訊可至屏東縣政府客家事務處官網或粉專查詢，歡迎屏縣立案社區、社團及各級學校踴躍參與，共同推動客家獅技藝，讓文化傳承生生不息。

屏東縣客家獅傳習計畫號召學校社區組成獅隊，圖為麟洛新田社區發展協會客家獅隊。（屏東縣政府提供

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