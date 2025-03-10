縮小世代代溝 竹縣攜手陽明交大透過伯公照護站推「青銀共融」

縮小世代代溝，新竹縣政府攜手國立陽明交通大學師生，透過縣內的伯公照護站推「青銀共融」。（取自竹縣府官網）

2025/03/10 12:13

〔記者黃美珠／新竹報導〕縮小現代小家庭社會中青年和銀髮族間的代溝，新竹縣政府最近跨局處、單位協力，攜手國立陽明交通大學客家學院共推「青銀共融」，帶領該校學生參訪縣內多個伯公照護站，讓年輕人了解政府當前如何利用社造、長照等提升長者生活品質和社會參與度，再導入大學服務學習招募青年志工，營造年輕一代跟長者有個互相陪伴的機會。

為了推動前述合作，縣府和陽明交大校方一起舉辦了場「青銀共融說明會」，邀請陽明交大的大一學生、縣府衛生局、縣府文化局社區營造中心、以及新竹縣竹北社區發展協會等夥伴共同來分享和了解。

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會中聚焦於如何把「青銀共融」觀念導進新竹縣的伯公照護站去，讓大學生透過服務學習出任志工，跟長者建立起互動、跨世代交流的機制，所以由縣府民政處長陳建淳率先說明伯公照護站的運作模式、縣府對推展青銀共融的目標，再由陽明交大老師羅文君分享她在客家社區辦理生命故事系列課程的經驗等，探討青年與長者共學、共樂、共創的可能性。

縣府表示，這些大學生實際已參訪過縣內多個伯公照護站，陽明交大客院主任羅烈師希望學生參訪後能自行規劃志工活動，結合學校服務學習課程，深入社區體驗客家文化。

初步縣府所擬的青銀共融計畫，就是在縣內的伯公照護站推動由羅文君帶領的生命故事繪本課程，結合學校服務學習課程招募青年志工，藉著陪伴、說繪本的方式，找回長者已經逐漸淡忘的往昔美好記憶。

陳建淳說，推動「青銀共融」有助促進世代理解、縮小代溝，讓社會更祥和，間接也強化了社區的凝聚力，除個跟陽明交大合作，未來他們還期待能導入更多的學術資源跟地方組織進入。

新竹縣政府民政處長陳建淳（面對鏡頭者左）跟國立陽明交大師生等說明青銀共融計畫的目標，以及伯公照護站現行運作模式。（取自竹縣府官網）

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