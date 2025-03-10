117家補助僅62家過關！彰化SBIR慘被退原因曝光

彰化SBIR計畫今年持續針對數位轉型、自動化與智慧化、能源轉型、樂齡產業、新創事業等領域酌以加分，透過主題性引導，希望協助企業掌握創新關鍵。（圖縣府提供）

2025/03/10 12:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣地方產業創新研發推動計畫（又稱「地方型SBIR」）每家補助100萬元經費，鼓勵業者持續研發與創新，去年申請家數117家創16年來新高，過件率約53%，過不了關被退件的原因很多，主要以資本額小於補助額、研發計畫可行度不高、新內容較為薄弱還有往年執行計畫配合度低審件時遭到扣分而失去機會。

這項計畫從2008年執行至今，核定通過廠商共604家，總執行經費4億8628萬元，過件率高低有別。去年117家業者申請，核定62家，一半家數拿到補助經費，過件產業類別多元，過件率最高者為紡織類組及車輛運輸類組。

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經綠處長張寒青表示，紡織及自行車與汽機車零組件產業為全台產業重鎮，但紡織及自行車產業過去兩年產業低迷，業者積極研發轉型，提案內容獲得審查委員肯定，故錄取率較高。

然而，創新服務類組的過件率卻墊底，張寒青指出，因AI及雲端為近兩年趨勢，所以很多產業都有服務創新需求，例如平台建置等，因該類組總投件案最多，所以錄取率較其他類組低。

計畫今年邁入第17年，申請時間又到了，將從4月1日起至30日止，為期一個月，主辦單位縣府經濟暨綠能發展處在經濟部中小及新創企業署補助3000萬元經費，再加自籌3000萬元，經費總計6000萬元，開放申請。

經綠處提醒業主，彰化SBIR計畫分為6個類組，評分結果由各該類組審查委員評分結果而定，不是送件就會過，提醒業主計畫書的內容相當重要，收件前規劃了3場提案說明會，3月11日縣府視聽簡報室、3月14日社頭織足藏樂館2樓國際會議室、3月17日彰濱產業園區服務中心，現場提供SBIR計畫相關資訊，並協助申請者如何規劃與執行。

為提高過件率，縣府鼓勵兩家廠商聯合申請提案，去年有7案14家廠商聯合申請，核定補助2案4家廠商，歡迎廠商繼續結合上下游廠商一起申請補助，同步提升上下游研發技術及品質，與其他企業建立合作夥伴關係，每家最高補助100萬元，每件計畫案（2家廠商）最高補助200萬元整，共同實現創新目標。

經綠處歡迎凡設立於彰化縣並符合「中小企業認定標準」所稱「依法辦理公司、有限合夥或商業登記，實收資本額或出資額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人」之中小企業踴躍提案。

彰化縣SBIR計畫過不了關被退件的原因很多，主要以資本額小於補助額、研發計畫可行度不高、新內容較為薄弱還有往年執行計畫配合度低審件時遭到扣分而失去機會。 （圖縣府提供）

彰化縣地方產業創新研發推動計畫從2008年執行至今，核定通過廠商共604家，總執行經費4億8628萬元，過件率不一，今年申請時間又來了。（圖縣府提供）

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