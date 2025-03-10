首次解密曼波魚全科魚種食性 水試所研究登上國際期刊

被漁民稱為曼波魚的翻車魨科魚種，是台灣東部海域常見的魚種。圖為台灣東部海域捕獲的矛尾翻車魨。（農業部水試所提供）

2025/03/10 12:06

〔記者陳嘉怡／台北報導〕碩大身軀在水中緩慢游泳，宛若輕搖曼波舞，而被暱稱為「曼波魚」的翻車魚，近年已被國際自然保護聯盟（IUCN）列為易危等級物種。農業部水產試驗所最新研究發現，翻車魚的食性比過去認知還廣，除水母之外，甲殼類與底棲物種也都是其食物，且不同種類的翻車魚在食性上還會出現資源分配的情形。該研究為國際首次針對翻車魨科全科魚種進行食性探討，去年登上《魚類環境生物學》（Environmental Biology of Fishes）。

農業部水產試驗所東部漁業生物研究中心助理研究員張景淳表示，翻車魚的學名為翻車魨，是現存體型最大的硬骨魚類，全世界的翻車魨科魚種共有三屬五種，包括有矛尾翻車魨、翻車魨、花紋翻車魨、假面翻車魨、波紋長翻車魨等，除了假面翻車魨分布於南半球外，其他4種翻車魨在台灣海域皆可見。

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張景淳表示，此次針對翻車魨科全科魚種進行食性探討，發現翻車魨屬魚種基本上以水母為主食，但也會在大洋中表水層中攝食其他物種，像是矛尾翻車魨以海樽類為食，也會攝食底棲生物；而在波紋長翻車魨的胃中發現甲殼類、魷魚等物種，但未發現水母。

張景淳表示，透過此次研究也發現，翻車魨雖然生活的海域範圍重疊，但因食性廣、獵食選擇不同，不同種的翻車魨有不一樣的食物喜好，所以彼此會有資源分配的情況發生。了解翻車魨與環境獵物間的關係後，就能透過其獵物的高密度分布區域，進一步找出翻車魨的高風險棲息地，並建議延繩釣等漁業作業避開這些區域，減少混獲風險。未來可再進一步研究翻車魨科各魚種的生態及分布等，作為未來漁業資源管理的依據。

此次研究在矛尾翻車魨胃內發現海樽與鱗海鞘。（農業部水試所提供）

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