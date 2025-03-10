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    提升心理健康！新北教育局推廣社會情緒學習指引 師生共創好心情

    新北市教育局發布「社會情緒學習（SEL）系統性實施指引」，希望結合周邊資源，強化學生心理素質。（記者陳奕劭攝）

    新北市教育局發布「社會情緒學習（SEL）系統性實施指引」，希望結合周邊資源，強化學生心理素質。（記者陳奕劭攝）

    2025/03/10 11:55

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市教育局今天（10日）與國立台灣師範大學教育研究與創新中心陳佩英教授研究團隊合作，發布「社會情緒學習（SEL）系統性實施指引」，希望結合周邊資源，強化學生心理素質。詳情可至「新北市高中與大學共創學習媒合平台」（https://learningcollaboration.org/）查詢。

    市府教育局長張明文表示，SEL（社會情緒學習）有兩個最重要理念，「有快樂的老師才有快樂的學生」、「先有好學習，才有好心情」，老師情緒穩定才能更好照顧孩子，學生情緒穩定才有更好的學習，尤其未來可能遇到網路霸凌等挫折，唯有認識自己，才能放下這些流言蜚語；他強調，要讓下一代健康快樂幸福，就要從心理健康開始，從SEL開始。

    石碇高中學生梁謙柔透過「書寫感恩日記」開始覺察自我情緒，也在老師的引導下學會認識自己，找到調節情緒的好方法。

    梁謙柔受訪說，人際關係中遇到很多衝突，有時候不理解別人的情緒或不理解別人的想法，透過SEL課程引導她開始包容別人的情緒，站在別人的立場思考，尊重我自己，也尊重別人。

    石碇高中學生謝亞軒分享，自己透過「子彈筆記」與「為心情打分數」方式，有效覺察情緒，每天練習與自己對話，減緩不少升學的壓力。

    不只是學生，石碇高中校長許欣霖也推薦教師參與社會情緒學習培力工作坊，教師參與後不只為校園帶來改變，也幫助孩子更認識自己，在課程實踐中養成社會情緒學習力。

    新北市發布「社會情緒學習（SEL）系統性實施指引」，希望結合周邊資源，強化學生心理素質。（記者陳奕劭攝）

    新北市發布「社會情緒學習（SEL）系統性實施指引」，希望結合周邊資源，強化學生心理素質。（記者陳奕劭攝）

    市府教育局長張明文強調，要讓下一代健康快樂幸福，就要從心理健康開始，從SEL開始。 （記者陳奕劭攝）

    市府教育局長張明文強調，要讓下一代健康快樂幸福，就要從心理健康開始，從SEL開始。 （記者陳奕劭攝）

    新北市發布「社會情緒學習（SEL）系統性實施指引」，希望結合周邊資源，強化學生心理素質。（記者陳奕劭攝）

    新北市發布「社會情緒學習（SEL）系統性實施指引」，希望結合周邊資源，強化學生心理素質。（記者陳奕劭攝）

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