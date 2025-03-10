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    舊鞋救命台南場月底登場 招募900名志工

    舊鞋救命台南場募集活動將於本月底登場，預計招募900名志工。（圖由南市環保局提供）

    舊鞋救命台南場募集活動將於本月底登場，預計招募900名志工。（圖由南市環保局提供）

    2025/03/10 11:46

    〔記者蔡文居／台南報導〕去年台南市政府、舊鞋救命協會聯手舉辦募集活動，吸引上萬人次參與，募集16噸鞋、29噸衣物、7噸包包都已送至非洲偏鄉。今年活動3月28日至30日登場，號召市民踴躍當志工，讓資源循環變成最溫暖的力量。

    南市環保局表示，今年活動預計需要900名志工，即日起開始招募，服務時間分上午場（09:00-13:00）、下午場（12:00-17:00）及全日場（09:00-17:00），12歲以下志工得由家長陪同，主辦單位將開立服務時數證明。

    環保局表示，舊鞋救命活動募集舊鞋等物資，送往非洲肯亞，讓當地孩子擁有鞋子可穿，遠離沙蚤侵害、降低健康風險，活動在網路上引起很大迴響。

    台南市政府推動資源循環再利用，二度與舊鞋救命協會合作，呼籲市民共同響應「資源循環、送愛到非洲」，也歡迎親子一起報名志工服務，為國際援助盡一份心力。

    環保局長許仁澤呼籲，這場活動不僅是愛心募集，更是資源循環與國際援助的實踐行動，提醒市民可以及早整理家中可再利用的物資，讓舊鞋、舊衣走向新生命，為非洲赤貧地區的孩子們送上最溫暖的祝福。

    相關資訊可洽詢南市環保局06-2686751分機1623或舊鞋救命國際基督關懷協會03-4261783。

    舊鞋救命台南場募集舊鞋、衣服、包包等項目的規定。（圖由南市環保局提供）

    舊鞋救命台南場募集舊鞋、衣服、包包等項目的規定。（圖由南市環保局提供）

    舊鞋救命台南場募集活動包裝規定。（圖由南市環保局提供）

    舊鞋救命台南場募集活動包裝規定。（圖由南市環保局提供）

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