玻璃帷幕加劇鳥類「窗殺」危機 桃園野鳥學會公布救傷地圖

鳳頭蒼鷹因撞窗受傷送醫，獸醫師進行眼科檢查。（桃園市野鳥學會提供）

2025/03/10 11:33

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕社團法人桃園市野鳥學會附設非營利野生動物診所今（10日）公布去年全年救治2100隻野生動物，比前1年（2023年）1901隻增加近200隻，顯示野生動物救援需求持續攀升，其中仍以鳥類為救援大宗，隨著越來越多建築使用大片玻璃帷幕，鳥類「窗殺」危機加劇，桃園市野鳥學會首度公開「救傷地圖」，揭露熱點區域與人為衝突間的關聯。

桃園市野鳥學會表示，去年野生動物救援數量中，鳥類1827隻仍為救援大宗、哺乳類193隻、爬蟲類及其他動物80隻，救治後的野放率維持36%，代表野生動物面臨的生存挑戰仍然嚴峻；從救傷數據中分析，動物入院狀況與季節變化高度相關，尤其集中在5至7月繁殖季節，11月因颱風來襲，救傷數量也明顯增加，值得注意的是，16.62%動物因幼鳥落巢送醫，「撞窗」案件則從2023年3.9%激增至6.05%，成為野生動物傷亡的一大隱形殺手。

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獸醫師郭昱德表示，動物因碰撞玻璃而受傷甚至死亡的現象，學界稱之為「窗殺」，隨著越來越多臨近綠地的建築使用大片玻璃帷幕，撞窗事故也隨之增加，野生動物的世界裡並沒有玻璃的概念，尤其鳥類飛行速度快，當玻璃反射周遭景物或透視性太強時，牠們難以察覺障礙物的存在。

「我們遇過不少窗殺所造成傷勢嚴重的鳥類，許多當場死亡；有的就算撿回一命，也因神經受損無法恢復，最終也只能人道處理；能野放的相當有限。」郭昱德呼籲，擁有大面積玻璃帷幕的建築物，應採取友善野生動物設計，包括加裝垂墜物如懸掛繩索等，使用點陣貼紙，每2公分1點以減少透明錯覺，或採用霧面或抗反射玻璃，降低鏡像反射，這些看似簡單的設計改變，都能有效降低鳥類「窗殺」機率，為野生動物提供更安全的生存環境。

為了更清楚呈現野生動物救傷趨勢，桃園市野鳥學會首次於官網發表「113年野動診所救傷地圖」，理事長劉義仁表示，地圖詳細標示去年全年野生動物救傷案件，包含時間、地點與受傷原因，讓大眾更清楚了解人類活動對野生動物的影響。

他強調，「救傷地圖不只是紀錄，更是找出解決方法的科學工具」，透過統計各案例的分布熱點，能夠找出與地區環境相關的衝突因素，例如哪些區域的撞窗事故特別頻繁、哪些地方犬貓攻擊野生動物案例最多、哪些區域車禍傷害野生動物的風險最高等，這些資訊將有助於相關單位制定保育對策，也能提醒民眾關注日常生活中可能對野生動物構成的威脅，進而減少不必要的傷亡。

獸醫師為受傷的紅尾熱帶鳥檢傷。（桃園市野鳥學會提供）

一窩領角鴞落巢被送醫。（桃園市野鳥學會提供）

白鼻心腳部受傷被送醫救治。（桃園市野鳥學會提供）

獸醫師為柴棺龜裝置食道胃管。（桃園市野鳥學會提供）

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