台東鹿野鄉寶華大橋改建動工 預計2年完工

寶華橋改建工程啟動，待新橋完成才拆除舊橋。（記者劉人瑋攝）

2025/03/10 11:23

〔記者劉人瑋／台東報導〕橋齡近40年且受到2022年0918地震，造成橋體多處損壞的台東縣鹿野鄉寶華大橋，台東縣政府爭取7億1千萬元經費改建新橋，10日舉辦開工典禮，象徵這座連接花東縱谷與海岸山脈的重要橋樑正式啟動新建。預計施工兩年，期間將維持舊橋通行，待新橋完工後再行拆除，確保民眾日常往返不受影響。

台東縣長饒慶鈴表示，寶華大橋改建不僅是重要的交通建設，更攸關當地居民的生命財產安全。

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建設處說明，寶華大橋位於鄉道東33線，串聯省道台9線與縣道197線，為花東縱谷與海岸山脈相連重要道路之一，也是前往寶華山慈惠堂車輛主要路徑。寶華大橋於1984年完工，至今已有40年歷史，原配合治理計畫規劃改建，並已進入可行性評估階段；然而，評估過程中即遇2022年0918地震，橋體多處損壞，鹿野鄉公所迅速進行緊急維修，供小型車臨時通行，台東縣政府也隨即提報災修計畫，爭取經費改建新橋。

經縣府積極爭取，獲得公路總局與經濟部水利署共同補助6億2千萬元辦理新橋建設，經過一年規劃設計與審查後辦理工程招標，卻因同期災修工程陸續發包，面臨缺工與大宗資材上漲等問題，導致三次流標，縣府又再度申請追加補助經費，並於2024年再獲得追加補助9千萬，合計7億1千萬元。

建設處進一步指出，在經費到位後，縣府重行辦理工程招標，終於在今年1月決標，並於3月開工，預定施工時間2年（720日曆天），施工期間將利用舊橋供兩端民眾通行使用，並於新橋完成後拆除舊橋，僅保留引道與防汛道路連接以利通行及救災。新建的寶華大橋除了將橋寬由原來的6公尺拓寬至9公尺外，也將有效加大卑南溪通水斷面、提升跨溪橋梁耐震及耐洪能力，並改善鄉道東33道路線形，全面提升用路安全，期許工程完成後，為地方帶來更便捷安全的交通環境。

寶華橋改建工程啟動，待新橋完成才拆除舊橋。（記者劉人瑋攝）

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