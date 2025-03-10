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    植樹節種下綠色希望！高雄市38區3/12發放22800株樹苗

    高雄市38區將於3月12日發放22800株樹苗。（記者陳文嬋攝）

    高雄市38區將於3月12日發放22800株樹苗。（記者陳文嬋攝）

    2025/03/10 11:18

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕植樹節即將到來，高雄市農業局今年以「綠活高雄~植樹趣」為主題，將於3月12日在38個區公所，免費發放2萬2800株樹苗，包括阿勃勒等5種小樹苗，一起在植樹節種下綠色希望，擴大高雄綠地成為宜居城市。

    農業局表示，「植樹減碳」是目前全球關注重要議題，植樹造林不僅可固碳，同時具備涵養水源、維護生物多樣性等多元效益，擴大栽種樹木，增加綠覆面積，減少大氣中二氧化碳含量，共同減碳提升環境品質，更符合聯合積極推動國永續發展目標SDGs13氣候行動及SDGs15陸域生態目標，多種一棵樹就多一分維護生態環境，植樹行動為地球種下永續希望，為環境永續共盡心力。

    農業局燕巢區深水苗圃以培育造林喬木為主，每年維持培育4至6萬株樹苗，提供民眾、機關團體造林所需，今年植樹節以「綠活高雄~植樹趣」為主題，將於3月12日免費提供2萬2800株樹苗，自上午8時30分起在38個區公所，同步分送羅漢松、台灣欅、光臘樹、楓香及阿勃勒等5種小樹苗。

    農業局希望透過提供免費苗木，邀請民眾一起種樹，增加城市綠腹地，落實生態保育、愛護山林，維護地球生態環境，達成增加森林經營自然碳匯目標。

    農業局提醒有意願領取苗木民眾，當天不必攜帶任何證件，但請自備環保袋，直接到各區公所免費領取，每人可領取樹苗2株，每個區公所限量600株，數量有限，送完為止。

    民眾若無法到區公所領取樹苗，可利用平日上班時間，到燕巢深水苗圃領取小樹苗，每人每年可憑身分證免費領取5株樹苗，機關團體或社區有種樹需要，可以透過發文申請，每年可領取50棵樹苗。

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