2025 Robofest國際賽台灣選拔賽 竹縣市聯隊獲醫療機器人高級組冠軍

「火星男孩」之一的國立竹東高中學生徐翌恩（右）練習期間跟其他有興趣者說明他們的作品。（國立竹東高中提供）

2025/03/10 11:14

〔記者黃美珠／新竹報導〕國立竹東高中學生吳泓寰、徐翌恩，跟國立新竹高中彭子丞、新竹市三民國中彭子奕以及培英國中鄭亦朗等5名中學生今年2月以「火星男孩」為名合組新竹縣市聯隊，報名參加全國約有2384名學生參與的「2025 Robofest國際賽台灣選拔賽」，榮獲「醫療機器人高級組」冠軍，5月中將代表台灣到美國密西根州逐鹿國際舞台，爭取出戰世界賽的資格。

新竹縣政府教育局表示，這場賽事於2月23日在桃園中原文創園區圓滿落幕，「火星男孩」出發奔向國際的日程在5月15日起3天，縣長楊文科預祝他們世界賽事再獲佳績，為國爭光。

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縣府教育局長楊郡慈肯定他們從不同學科領域去接觸未來職場的需求，參加競賽是他們結合學術跟實作後的驗證，也是同儕彼此交流的機會，以及展現個人創意跟技術能力的舞台。

國立竹東高中校長詹文克賽後期勉學生，結合AI理論與實務應用，創新與技術並重，最後能把獲獎的創新作品申請專利，透過產學合作共創機制增加作品價值。

縣府教育局表示，Robofest是NASA美國太空總署跟IEEE電子電機工程師學會認可的國際機器人大賽，由美國勞倫斯理工大學創辦迄今已有26年多，並有60多個會員國。比賽的宗旨就是為了鼓勵學生參與展現創意，藉以提升學生AI創作能力，相關賽項還另可晉級世界賽，讓台灣的學生們具備國際觀並有機會站上世界舞台。

國立竹東高中學生吳泓寰（中左）、徐翌恩（中右）等合組的「火星男孩」在今年2月的「2025 Robofest國際賽台灣選拔賽」上，面對評審（紅背心者）侃侃而談設計創作理念。（國立竹東高中提供）

國立竹東高中學生吳泓寰、徐翌恩，跟國立新竹高中彭子丞、新竹市三民國中彭子奕以及培英國中鄭亦朗5名中學生合組的「火星男孩」，在「2025 Robofest國際賽台灣選拔賽」上，拿下「醫療機器人高級組」冠軍，5月中將代表台灣到美國密西根州逐鹿國際舞台。（國立竹東高中提供）

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