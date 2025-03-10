媲美曼哈頓懸日美景 嘉義市3/11~3/13期間限定登場

在中山路的懸日美景，與吳明捷投手雕像形成宛如投球的錯位攝影美照。（嘉義市政府提供）

2025/03/10 11:04

〔記者王善嬿／嘉義報導〕媲美美國紐約曼哈頓等級懸日美景，不用出國，嘉義市也看得到！嘉義市政府表示，絕美的懸日景象，將於3月11日至13日登場，在民族路就能看到夕陽落入高樓之間的期間限定美景。

嘉義市政府表示，紐約曼哈頓每年在冬至、夏至附近，出現日落或日出對齊主要街道網格東西向街道的懸日奇景；嘉義市棋盤式街道分布，和曼哈頓相似，創造觀測懸日美景條件，據中央氣象署懸日預報，今年懸日最佳的欣賞時間為11日下午5點41分至6點01分，在文化路以西位置，其後夕陽逐日較前1天提早約4分鐘運行到達街道中心。

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嘉義市政府表示，其餘熱門觀賞懸日地點還包括垂楊路崇文國小天橋，可欣賞到橙黃色夕陽逐漸日落在車水馬龍的街頭奇景；嘉義市中山路中央噴水池旁，可運用錯位取景，拍到「KANO」投手吳明捷投出懸日好球畫面。

市府提醒，往年懸日時段，會吸引許多民眾到嘉市拍照、攝影，民族路、中山路等朝西道路都可看到攝影人潮，然而不要為了搶拍懸日，逗留在街道上，導致人車爭道，呼籲民眾拍照時注意安全、避免影響交通秩序，停車車位、公車動態、旅遊攻略，可下載「愛嘉義APP」。

嘉義市在民族路、中山路路段，將出現日落對齊網格街道的懸日美景。（嘉義市政府提供）

民眾在KANO遊客中心前觀賞懸日美景。（嘉義市政府提供）

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