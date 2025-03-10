嘉義優鮮進軍日本 攜手誠品日本橋展售農產精品

「嘉義優鮮」品牌商品進駐誠品生活日本橋。（嘉義縣政府提供）

2025/03/10 11:08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義農產躍上國際舞台！嘉義縣政府推動的農特產品牌「嘉義優鮮」，正式進駐日本，與位於東京的誠品生活日本橋攜手合作，即日起推出期間限定專區展售農產精品，縣長翁章梁昨前往現場，與日本咖啡職人沖煮阿里山精品咖啡，邀請日本美食網紅Tamamin體驗特色農產，讓日本人感受嘉義農特產的魅力。

縣府表示，嘉義縣阿里山的高山氣候日夜溫差大、水源純淨，孕育風味細膩的精品農產，本次進駐包括獲國際大賞的阿里山精品咖啡、獨家創新海味果乾烏魚子、百年職人手作無添加花生醬與麻油薑絲，以及懷舊地瓜酥、青梅乾、天然果乾與蔬菜脆片等，皆通過台灣及國際食品安全標準，進軍日本市場，展現嘉義農業國際化、品牌化。

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翁章梁說，咖啡的風味6成來自產地、3成取決於烘焙、1成則是沖泡技巧，嘉義咖啡種植於阿里山山脈，日夜溫差大，咖啡果實緩慢生長，風味濃郁，口感香醇柔和；Tamamin品嚐後表示「阿里山咖啡果然濃郁回甘，不愧是國際級精品！」；2人也攜手運用嘉義優鮮精選食材，製作台日創意融合料理。

Tamamin說，嘉義烏魚子的濃厚海味與果乾的酸甜完美搭配，麻油與薑泥則為涼拌小黃瓜增添層次感，希望未來在日本市場能看到更多嘉義優質食材。

縣府表示，誠品生活為台灣知名文化品牌，2019年進軍日本，在東京日本橋打造台日文化交流平台；有隣堂誠品日本橋社長松信健太郎說，提到嘉義縣就會想到阿里山茶和咖啡，以及鳳梨等多種美味水果，希望讓嘉義縣的美味傳達給日本消費者。

翁章梁說，嘉義優鮮品牌首次正式上架日本市場，是品牌化、精品化、國際化的重要里程碑，透過誠品的高端選品平台，讓國際消費者認識嘉義，嘉義縣政府未來持續推動農業國際化，讓世界看見台灣農產。

嘉義縣長翁章梁（左4）與團隊到日本，宣布嘉義優鮮品牌進駐日本。（嘉義縣政府提供）

嘉義優鮮品牌的各項農特產在誠品生活日本橋販售。（嘉義縣政府提供）

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