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    首頁　>　生活

    公司車也能申請了！ 今起開放「法人汽機車」線上停駛

    法人車主3月10日起可至「監理服務網」線上申辦停駛。示意圖，與新聞事件無關。（記者蔡昀容攝）

    法人車主3月10日起可至「監理服務網」線上申辦停駛。示意圖，與新聞事件無關。（記者蔡昀容攝）

    2025/03/10 10:48

    〔記者蔡昀容／台北報導〕法人車主如要申請停駛，今（10日）起可於「監理服務網」線上申辦。公路局提醒車主，線上申辦之餘，也要繳清汽燃費及交通違規罰鍰，並於10天內將號牌及行照郵寄至監理站所，才算完成登記。

    公路局表示，「監理服務網」3月10日起開放法人車主申辦「汽機車停駛線上服務」。法人車主登入監理服務網會員後，於線上提出機車及自用小型車停駛申請，同時繳清汽燃費及交通違規罰鍰，並於10天內將號牌及行照郵寄至監理站所即可完成登記；系統將寄送停駛證明供車主留存，車輛後續如有使用道路需求，請至監理站所辦理復駛。

    公路局建議，車輛因故暫時不使用，建議可辦理停駛登記，以暫停計徵汽車燃料使用費及使用牌照稅；但停駛登記車輛，不得行駛道路或於道路停車，如違規上路，可依道路交通管理處罰條例第12條規定，處汽車所有人3600元以上1萬0800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。

    公路局表示，為提供民眾更便利的申辦服務，節省民眾臨櫃洽公及往返公路監理機關時間，先前也推出「自然人車主申辦汽機車停駛線上服務」、「車牌報廢與繳銷線上申請服務」及「廢車回收一站通」等線上服務，2024年已完成約20萬件申請案件。

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