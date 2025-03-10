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    苗縣高接梨穗受寒害 農業部公告每公頃救助6萬2

    苗栗縣高接梨嫁接的梨穗，受今年1、2月連續低溫及兩波寒流影響，遭受嚴重寒害，獲農業部核定每公頃救助6萬2000元。 （記者彭健禮攝）

    苗栗縣高接梨嫁接的梨穗，受今年1、2月連續低溫及兩波寒流影響，遭受嚴重寒害，獲農業部核定每公頃救助6萬2000元。 （記者彭健禮攝）

    2025/03/10 10:41

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣高接梨嫁接的梨穗，受今年1、2月連續低溫及兩波寒流影響，遭受嚴重寒害，經縣府及農政單位勘查，損失均超過25%，提報爭取農業天然災害現金救助，獲農業部核定每公頃救助6萬2000元，即日起至3月20日受理符合救助規定的農友申請。

    全縣高接梨種植面積達1192公頃，其中卓蘭鎮栽培面積約830公頃最多，大湖鄉栽種244公頃次之，全縣高接梨年產值高達15.83億元，是苗栗縣重要的經濟產物之一。但每年12月至隔年2月是高接梨嫁接期，正是低溫寒流好發期，高接梨嫁接失敗的風險大幅提升。

    縣府農業處表示，今年1、2月受連續低溫及兩波寒流影響，縣內各鄉鎮市公所都反映高接梨穗出現授粉不良、落花、落果，必須重新嫁接（翻刀），各地提報災損金額約1428萬元。經農業處與苗栗改良場、農糧署及鄉鎮市公所人員逐步完成災損鑑定，全縣各地梨穗災情損失均超過25%，達救助標準。

    農業處表示，農業部已公告苗栗縣全縣為高接梨穗農業天然災害現金救助地區，自3月7日起至20日止，請符合救助規定之農友，向在地鄉鎮公所提出申請，每公頃救助6萬2000元。

    農業部公告苗栗縣全縣為高接梨穗農業天然災害現金救助地區，自3月7日起至20日止，請符合救助規定之農友，向在地鄉鎮公所提出申請，每公頃救助6萬2000元。（縣府農業處提供）

    農業部公告苗栗縣全縣為高接梨穗農業天然災害現金救助地區，自3月7日起至20日止，請符合救助規定之農友，向在地鄉鎮公所提出申請，每公頃救助6萬2000元。（縣府農業處提供）

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